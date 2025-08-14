Raoul Bova compie oggi 14 agosto 45 anni: l'ex compagna Rocio Munoz Morales ha pubblicato sui social un messaggio che ha smosso il web

Nel mezzo di un periodo sicuramente difficile, Raoul Bova festeggia i suoi 54 anni. Oggi 14 agosto è il compleanno del celebre attore, che nelle ultime settimane sta vivendo uno scandalo destinato a fare scalpore ancora a lungo. I fatti sono ormai ben noti: Fabrizio Corona ha reso pubblici i messaggi audio che l’attore ha inviato alla 23enne Martina Ceretti, parlando dunque di tradimento di Bova ai danni della compagna Rocio Munoz Morales.

Tralasciando i dettagli della diffusione di questi audio privati e concentrandoci soltanto sulla compagna dell’attore, a questa scoperta Rocio ha lasciato Raul, dopo 12 anni d’amore e due figlie, dicendosi furiosa. Dall’altra parte, l’attore ha dato una versione dei fatti differente, dicendo invece che la loro storia è finita ormai da due anni. Sta di fatto che oggi non ci sarebbero contatti tra i due se non attraverso i reciproci avvocati, attualmente impegnati in una battaglia legale per l’affidamento delle figlie.

Raoul Bova compie 54 anni: cos’ha scritto l’ex compagna Rocio sui social

Tutti motivi per i quali, oggi che l’attore compie 54 anni, molti si sono riversati sul profilo Instagram di Rocio per vedere se l’attrice si è sbilanciata in qualche modo, con un messaggio o un gesto in particolare. E, in realtà, proprio a ridosso del compleanno dell’ex compagno, l’attrice ha pubblicato un messaggio nelle sue storie di Instagram che a qualcuno è proprio parsa una stoccata all’attore.

“In questa estate sto continuando a scrivere il mio nuovo romanzo ma sto anche leggendo tantissimo. Ho appena finito ‘Dimmi di te'”, ha esordito Rocio nel suo post, che continua: “Questa lettura mi ha messo davanti a una domanda… ma se incontrassi la ‘me’ adolescente, sarebbe felice del percorso che ho fatto? Ho saputo prendermi cura dei miei sogni?”. Parole che qualcuno ha interpretato come ricche di rammarico da parte dell’attrice, proprio in virtù di quanto accaduto con l’ex.

