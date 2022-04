Raoul Bova/ Da Don Matteo alla compagna Rocio Munoz Morales: “Siamo due anime unite”

Raoul Bova pronto all’esordio in Don Matteo

Raoul Bova è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. Il celebre attore cercherà di individuare il parente misterioso di questa sera in modo da aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. È un periodo di grandi novità per l’attore che si prepara a fare il suo debutto nella storica e amatissima fiction Don Matteo.

Prenderà il posto di Terence Hill, che sveste dopo 20 anni i panni del protagonista, lasciandoli dunque al nuovo attore che interpreterà Don Massimo. “Con Terence Hill ci siamo incontrati volevo guardarlo negli occhi e avere un consenso per questo passaggio di testimone. Me l’ha dato dicendomi di scegliere io il nome del personaggio. Non è una sostituzione ma un inserimento per proseguire la serie”, ha ammesso Raoul Bova nel corso di un’intervista.

Spostandoci sulla vita privata dell’attore, Raoul Bova è stato protagonista di gossip e vicende d’amore molto discusse. È stato sposato con Chiara Giordano dalla quale ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. I due si sono poi separati e oggi l’attore è felice insieme alla collega Rocio Munoz Morales. I due si incontrarono sul set di Immaturi – Il viaggio ma non fu colpo di fulmine, come rivelato dall’attrice spagnola: “È una cosa nata col tempo: sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo continuato a cercarci: c’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci”. L’amore però è poi nato, facendosi sempre più forte e portando alla nascita di due bambine: Luna (nata nel 2015) e Alma (nel 2018).

