Raoul Bova sferra l’attacco legale: denuncia Corona e passa al contrattacco. L’attore si difende dopo le accuse di tradimento mediatico.

Pare che Fabrizio Corona abbia decisamente sorpassato il limite dopo l’ultimo video di Falsissimo nel quale è stato presente anche Raoul Bova. Dopo la pubblicazione il monologo dell’ex paparazzo è diventata virale la voce su un presunto tradimento dell’attore con Martina Ceretti, modella milanese di soli 23 anni. Non solo, Raoul ha voluto intervenire anche per il fatto che Corona si è messo a parlare della fine del suo matrimonio con Rocio Munoz Morales spiegando come stanno davvero le cose.

Ormai da molto tempo, infatti, si parla di una separazione tra i due, ma il legale spiega tutto nella sua diffida: “In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni“, spiega l’avvocato ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”. Il legale precisa poi di essere in attesa della conferma di Rocio per formalizzare quanto spiegato.

Raoul Bova, Fabrizio Corona risponde alla lettera dell’avvocato

L’avvocato di Raoul Bova ci va giù pesante, soprattutto dopo che Fabrizio Corona ha diffuso materiale illecito e audio hot. Tutto questo, secondo il legale non andrebbe a tutelare sufficientemente i figli e li porterebbe ad essere: “totalmente trascurati da chiunque abbia la volontà di aver voluto spargere questo fango mediatico”. Dunque, l’attore non ha affatto perdonato quanto successi con Fabrizio Corona e ha deciso di andare direttamente per vie legali al fine di difendere lui stesso e la sua famiglia.

Nelle ultime ore, però, Fabrizio Corona ha risposto alla reazione di Raoul Bova: “Carissimo Raoul, capiamo che dopo la figura di m***a colossale che hai fatto devi trovare una via d’uscita”, dice il re dei Paparazzi smentendo che lui e Rocio siano separati da tempo. Corona continua imperterrito a dire che l’attore e Martin si starebbero ormai frrequentando da tempo, dal 2023.