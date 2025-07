Raoul Bova denuncia Ryanair e il Napoli: una frase dell'audio circolato è stata utilizzata per scopi promozionali

Raoul Bova sempre più arrabbiato, dopo la diffusione dell’audio che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti c’è chi ne ha approfittato per lucrarci sopra. In particolare modo il Napoli, la società calcistica presieduta da Aurelio De Laurentiis e la compagnia aerea Ryanair avrebbero utilizzato una frase con obiettivi diversi. Ryanair ha promosso la sua app sfruttando la frase “dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti” che l’attore ha rivolto alla giovane modella nel messaggio vocale della discordia.

Il Napoli ha invece sfruttato le parole per un video con il nuovo centrocampista Kevin De Bruyne, un doppio episodio che ha innescato la rabbia di Raoul Bova, pronto a denunciare sia il club che la compagnia aerea, mentre il suo matrimonio ormai al capolinea con Rocio Munoz Morales rischia di finire in Tribunale. Sono giorni caotici per l’attore romano, sempre più sotto la lente d’ingrandimento e che adesso è pronto a scatenare la sua furia contro tutti.

Raoul Bova e la fine del matrimonio con Rocio

La questione divorzio resta caldissima per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l’attore romano è finito al centro del gossip e sembra destinato a occuparne le prime pagine ancora per diverse settimane.

La questione si è complicata quando sul cellulare dell’attore è arrivato un messaggio da un numero sconosciuto. Il mittente avvisava Raoul Bova in quell’occasione che alcune sue conversazioni intime, che sarebbero state indirizzate alla modella e influencer Martina Ceretti, potrebbero essere diffuse. Un ricatto che non ha portato ai frutti sperati, almeno per l’attore, dal momento che gli audio sono stati resi noti. E intanto anche sui social sono in tanti tra i fan dell’attore a essere rimasti spiazzati e delusi dalla situazione.

