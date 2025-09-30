Raoul Bova è stato pizzicato a pranzo con la collega Beatrice Arnera in atteggiamenti affettuosi, tra i due è scattata la scintilla?

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati insieme mentre pranzavano al ristorante Quinto a Roma. Entrambi fanno parte del cast della fiction Buongiorno, mamma!, da qualche settimana la terza stagione sta andando in onda su Canale 5 e sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Tra una ripresa e l’altra il loro rapporto lavorativo si è trasformato in una bella amicizia o c’è qualcosa di più tra loro?

Canale 5 evita il flop a Michelle Hunziker e la inverte con Raoul Bova/ Stravolta la programmazione

Stando a quanto ha rivelato Dagospia c’era molta intesa tra i due attori durante il loro pranzo, chi li ha visti insieme al ristorante ha subito notato la loro particolare intesa. A quanto pare erano molto intimi, si sarebbero cambiati anche furtivi abbracci, baci e carezze. Improvvisamente Raoul Bova non è riuscito a trattenere le lacrime mentre chiacchierava con Beatrice Arnera, tra loro è davvero scattata la scintilla o sono solo amici?

Quando e come finisce Buongiorno Mamma 3, quante puntate sono/ Anticipazioni: Guido scopre tutto su Anna

Raoul Bova ritrova il sorriso con Beatrice Arnera dopo lo scandalo? Lei in crisi con il compagno

Per tutta l’estate l’amatissimo attore è stato al centro del gossip, la sua privacy è stata violata e lui ha sofferto molto, soprattutto perché anche la sua famiglia ha dovuto fare i conti con l’accaduto. Fabrizio Corona ha diffuso alcune piccanti note vocali che Bova aveva inviato a Martina Ceretti e di certo la cosa non gli ha fatto proprio piacere.

Dopo mesi di rumors Raoul Bova sembra essere di nuovo sereno, c’entra anche l’intesa con Beatrice Arnera? Al momento non è chiaro se tra loro ci sia un flirt in corso, lei qualche tempo fa aveva fatto sapere ai suoi seguaci di essere in crisi con il compagno Andrea Pisani. I due fino a qualche tempo fa sembravano più complici e innamorati che mai, da un anno sono diventati genitori per la prima volta e sembravano molto felici. L’attrice sui social aveva detto che avevano bisogno di tempo per capire come affrontare il complicato periodo, da quel momento non ha più parlato del loro rapporto.

Anticipazioni Buongiorno mamma 3, puntata 24 settembre 2025/ L'assenza di Anna alimenta nuovi sospetti