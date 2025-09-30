Raoul Bova è stato pizzicato a pranzo con la collega Beatrice Arnera in atteggiamenti affettuosi, tra i due è scattata la scintilla?
Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati paparazzati insieme mentre pranzavano al ristorante Quinto a Roma. Entrambi fanno parte del cast della fiction Buongiorno, mamma!, da qualche settimana la terza stagione sta andando in onda su Canale 5 e sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Tra una ripresa e l’altra il loro rapporto lavorativo si è trasformato in una bella amicizia o c’è qualcosa di più tra loro?
Stando a quanto ha rivelato Dagospia c’era molta intesa tra i due attori durante il loro pranzo, chi li ha visti insieme al ristorante ha subito notato la loro particolare intesa. A quanto pare erano molto intimi, si sarebbero cambiati anche furtivi abbracci, baci e carezze. Improvvisamente Raoul Bova non è riuscito a trattenere le lacrime mentre chiacchierava con Beatrice Arnera, tra loro è davvero scattata la scintilla o sono solo amici?
Raoul Bova ritrova il sorriso con Beatrice Arnera dopo lo scandalo? Lei in crisi con il compagno
Per tutta l’estate l’amatissimo attore è stato al centro del gossip, la sua privacy è stata violata e lui ha sofferto molto, soprattutto perché anche la sua famiglia ha dovuto fare i conti con l’accaduto. Fabrizio Corona ha diffuso alcune piccanti note vocali che Bova aveva inviato a Martina Ceretti e di certo la cosa non gli ha fatto proprio piacere.
Dopo mesi di rumors Raoul Bova sembra essere di nuovo sereno, c’entra anche l’intesa con Beatrice Arnera? Al momento non è chiaro se tra loro ci sia un flirt in corso, lei qualche tempo fa aveva fatto sapere ai suoi seguaci di essere in crisi con il compagno Andrea Pisani. I due fino a qualche tempo fa sembravano più complici e innamorati che mai, da un anno sono diventati genitori per la prima volta e sembravano molto felici. L’attrice sui social aveva detto che avevano bisogno di tempo per capire come affrontare il complicato periodo, da quel momento non ha più parlato del loro rapporto.