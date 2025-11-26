Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme sul set di Don Matteo: l'attore l'ha presentata al team, i due sono inseparabili

Raoul Bova e Beatrice Arnera non si nascondono più. Dopo il caso che ha travolto l’attore alcuni mesi fa e ha portato all’annuncio della rottura con la compagna Rocio Munoz Morales, si sono fatte spazio le segnalazioni di una nuova donna nel suo cuore: l’attrice e comica Beatrice Arnera. Voci d’altronde alimentate, proprio negli ultimi giorni, da un’intervista rilasciata dal suo ex compagno Andrea Pisani, padre di sua figlia, che ha confermato la loro rottura, mostrandosi palesemente affranto.

A queste dichiarazioni di Pisani fa oggi seguito l’articolo pubblicato dal settimanale Chi, nel suo ultimo numero, che mostra le foto di Raoul Bova e Arnera insieme, per di più in un posto importante: il set di Don Matteo. Parliamo della serie televisiva di cui l’attore è protagonista da quando ha preso il posto di Terence Hill, interpretando il ruolo di Don Massimo.

Raoul Bova e Beatrice Arnera inseparabili: lui la porta sul set di Don Matteo e la presenta a tutti

Raoul Bova ha voluto Beatrice al suo fianco, sul set: nelle foto li si vede insieme, fianco a fianco, e in alcune immagini sembra che l’attore abbia presentato la sua nuova compagna ad alcuni membri del team. Un gesto che conferma non solo la volontà di non nascondere più questa relazione, ma anche il desiderio di far sentire Beatrice parte della sua vita. Lei, dal suo canto, pur essendo molto impegnata lavorativamente (e infatti nelle foto ha tra le mani un copione da studiare), ha seguito Raoul sul lavoro, condividendo questo momento importante. La condivisione sta, insomma, proprio alla base di questa nuova relazione: Raoul non vuole commettere gli errori del passato e con Beatrice ci va con calma ma deciso, mettendoci come sempre la faccia.