Raoul Bova e Beatrice Arnera, complicità alle stelle a Spoleto: la coppia sorpresa ancora una volta insieme lontano dai riflettori.

Continua a farsi strada l’ipotesi di un flirt in corso tra Raoul Bova e Beatrice Arnera. I due sono entrambi attori della fiction “Buongiorno, mamma!” e la complicità sul set potrebbe averli portati a diventare sempre più uniti anche lontani dalle telecamere. Dopo essere stati visti per la prima volta a Roma, ecco che i due sono stati beccati anche a Spoleto durante le riprese di Don Matteo, del quale Bova è protagonista assoluto. Come mai lei era lì con lui?

Raoul Bova, chi è l'ex genero di Annamaria Bernardini de Pace/ Il passato da nuotatore, poi il successo in tv

A paparazzarli insieme è stata Diva e Donna che nel nuovo numero ha pubblicato le foto di Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme più felici che mai. “Weekend a Spoleto per Raoul Bova che sta girando i nuovi episodi di “Don Matteo: : con lui c’è la collega Beatrice Arnera con cui sembra particolarmente in sintonia“, ha scritto la rivista di gossip. Nelle foto pubblicate si vedono i due attori che passeggiano insieme la notte per Spoleto, e poi entrano in una struttura. Si ipotizza abbiano trascorso la notte in hotel. Potrebbe essere una semplice amicizia, ma corre il gossip sulla nascita di un nuovo amore dopo la storia finita con Rocio Munoz Morales.

Raoul Bova e Beatrice Arnera a pranzo insieme, nuova coppia?/ Abbracci e baci, lui si commuove

Raoul Bova, chi è Beatrice Arnera?

Il primo gossip su Raoul Bova e Beatrice Arnera risale a settembre 2025 quando Dagospia aveva pubblicato le prime foto della coppia insieme in un locale a Roma. In quei giorni venivano mandati in onda i nuovi episodi di “Buongiorno Mamma!” e ricordiamo che nella fiction l’attrice interpreta Agata. Lei, è una delle stelle di punta del cinema italiano. Originaria del Piemonte, ha 30 anni ed è impegnata anche in teatro dove si esibisce in show comici come ad esempio “Intanto ti calmi”. Negli ultimi anni l’abbiamo vista anche in “Odio il Natale”, “Solo per amore”, “Il Commissario Montalbano”, “Il paradiso delle signore” e “Un passo dal cielo”. Insomma, un curriculum bello ricco!