Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicato mano nella mano a Roma all'uscita di un pub: i due attori tornano al centro del gossip.

Quella tra Raoul Bova e Beatrice Arnera potrebbe essere una splendida amicizia nata sul set di Buongiorno mamma e che oggi i due attori vivono serenamente nella vita privata. Ma è bastato un pranzo al ristorante per scatenare il gossip intorno al loro rapporto. Dopo lo scoop di Dagospia che li aveva immortalati insieme a pranzo, arrivano le foto del settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 15 ottobre 2025, pubblica le immagini di Raoul Bova e Beatrice Arnera che, dopo aver lasciato un pub di Roma da un’uscita secondaria, passeggiano mano nella mano ridendo per tutto il tragitto.

Francesca Carrara e l'ex fidanzato: "Siamo rimasti che ci siamo lasciati ma…"/ Confessione al Grande Fratello

I due sorridono durante il tragitto prima di entrare in un palazzo e sparire dalla vista dei paparazzi che sono riusciti ad immortalare i due attori insieme. Un momento di serenità per Raoul Bova che ha vissuto un periodo difficile dopo l’addio a Rocio Munoz Morales.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: cosa sta accadendo

Raoul Bova è sempre stato molto discreto e riservato ma nell’ultimo periodo i paparazzi non lo perdono di vista e in compagnia di Beatrice Arnera è stato pizzicato tre volte. I due attori, protagonisti della fiction Buongiorno mamma, si conoscono dal 2021 e sempre Dagospia, nel 2022, ha citato un loro video divertente in cui scherzano. Un’amicizia nata sul set in un periodo in cui entrambi erano impegnati: lui con Rocio Munoz Morales e lei con Andrea Pisani da cui nel 2024 ha avuto una figlia fino all’annuncio in cui ha annunciato una crisi.

Delitto di Garlasco/ Taccia: “Sempio non condivideva più le scelte di Lovati, e a livello mediatico...”

“In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. Per questo, vi chiediamo comprensione e delicatezza”, le parole dell’attrice che, esattamente come accaduto a Bova, sta vivendo un momento di crisi sentimentale. Insieme, dunque, stanno provando a ritrovare il sorriso come solo due amici possono fare.