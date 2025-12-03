Raoul Bova e Beatrice Arnera inseparabili: dopo i tanti avvistamenti, arriva anche la foto del bacio in pubblico.

Raoul Bova e Beatrice Arnera si vivono serenamente la storia nata improvvisamente dopo la fine delle rispettive relazioni. Dopo essere diventati amici sul set della fiction “Buongiorno mamma”, Raoul Bova e Beatrice Arnera hanno alimentato il loro rapporto che, ad oggi, da quello che si evince dalle varie foto, è diventato sentimentale. Dopo i vari avvistamenti, è arrivata anche la foto del bacio pubblico come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 dicembre 2025.

Coperti sia per il freddo che per evitare strani avvistamenti, i due attori sono stati pizzicati alla stazione Termini di Roma dove lei era in partenza per Milano per una tappa del suo spettacolo teatrale “Intanto ti calmi”. Prima di arrivare in stazione, tuttavia, i due si concedono anche una sosta con la sorella di Bova.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: un nuovo capitolo sentimentale per entrambi

La storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera non è più una novità. Il clamore mediatico scatenato dalla notizia diffusa da Dagospia e dalle prime foto sta lentamente venendo meno e i due attori stanno cercando di viversi la relazione con molta discrezione. Nonostante tutto, però, i fotografi non li perdono di vista e, alla stazione Termini, hanno immortalato il loro dolce saluto prima della partenza dell’attrice per Milano.

Oltre a vivere il nuovo capitolo della loro vita sentimentale, Bova e la Arnera sono anche concentrati sul lavoro. Bova sta continuando a portare avanti le riprese della nuova stagione di Don Matteo mentre la Arnera tra film e spettacoli teatrali sta conquistando sempre di più la scena.

