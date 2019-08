Raoul Bova e la figlia Luna/ Foto, “Chi decide il verso giusto? Noi stiamo bene così”

Raoul Bova ha postato uno scatto su Instagram indossando degli occhiali da sole al contrario, mentre si gode qualche ora di relax in compagnia della figlia Luna, avuta dalla compagna Rocío Muñoz Morales. “Chi decide nella vita quale sia il verso giusto? NOI ci troviamo bene così…”, ha aggiunto nella didascalia che accompagna il divertente scatto. Anche gli estimatori sono assolutamente d’accordo con lui. “Perché come dovrebbero stare??? Io li vedo messi nel verso giusto”, commenta divertita Francesca. “Comunque ti stanno bene lo stesso… bellissimi siete”, scrive un’altra estimatrice. L’attore, carino e gentile con tutti, risponde ai fan oppure clicca spesso “Mi piace” ad i commenti, per aumentare il feeling tra di loro. “Noi stessi dobbiamo trovare quale sia per noi il verso giusto, quello che ci fa sentire bene”, afferma saggiamente Veronica. “Alla storta alla dritta… Mettili come vuoi gli occhiali! Basta che non manchi mai l’amore e il rispetto e la complicità tra di voi”, precisa invece Benedetto.

Raoul Bova, relax con la piccola Luna: lo scatto che fa impazzire il web

Lo scatto che raffigura Raoul Bova al fianco della figlia Luna, ha ottenuto su Instagram quasi 21mila like, a testimonianza che l’attore riesce a raggiugere sempre il cuore dei fan. Nel frattempo, da oltre sette anni procede a gonfie vele la sua storia con Rocio Munoz Morales. “Mai dire mai”, ha anche precisato nell’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair, sulla possibilità di matrimonio a breve. “Quando l’ho incontrata, Rocio era quello che cercavo. Forse la gente avrà pensato: ‘la classica crisi del quarantenne’. Ma a distanza di sette anni si vede che ho confermato quella scelta. Se fosse stata un’avventura sarebbe durata sei mesi”, ha precisato ancora. Con la spagnola l’attore romano ha avuto Luna e Alma, e non esclude di averne altre in futuro. Con Chiara Giordano, ex moglie e madre dei primi tre figli, le cose non sono mai andate male come invece si vociferava: “Non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. Non è stato giusto demonizzare Rocio e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate per tutti”.





