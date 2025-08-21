Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: è guerra aperta? Lui teme di perdere le figlie e fugge dalle premiazioni: cosa sta succedendo

Continua la bufera su Raoul Bova e gli audio della scandalo con la presunta amante Martina Ceretti. Da quando Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo ha diffuso gli audio privati tra l’attore romano e l’influencer 23enne Bova è finito nel mirino degli attacchi, ha visto la sua immagine gravemente compromessa e quel che è peggio la moglie Rocio Munoz Morale ha chiesto la separazione. Separazione che sembra essere tutt’altro che serena e consenziente considerando che la showgirl spagnola ha chiesto l’affido esclusivo delle due figlie Luna e Alma, rispettivamente di 10 e 8 anni. E proprio la paura di poter perdere i figli pare abbia spinto Raoul Bova a mantenere un profilo bassissimo e cercare di evitare tutti gli eventi pubblici persino le premiazioni.

Travolto dallo scandalo degli audio con la presunta amante Martina Ceretti, Raoul Bova ha scelto la via del silenzio e nei giorni scorsi anche della fuga. Non è passata inosservata, infatti, la notizia che Raoul Bova ha disertata una premiazione, mercoledì 20 agosto 2025 era atteso nelle Marche per ritirare un premio all’evento La Notte dell’Orgoglio Marchigiano ma all’ultimo minuto e senza fornire spiegazioni e giustificazioni ha disertato l’invito scatenando l’indignazione del sindaco Nicola Carolini che si è sfogato con il Corriere Adriatico: “Quando si organizza un evento del genere, con istituzioni e pubblico arrivati da tutta la regione, non presentarsi, nonostante l’impegno preso e il compenso già versato, è una mancanza di rispetto.” Concludendo dicendo che se anche l’anno prossimo non dovesse presentarsi per loro non sarebbe un problema, chiameranno ospiti più seri e importanti.



Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, è guerra aperta: separazione rischia di costargli chiaro

L’assenza di Raoul Bova alla premiazione non è passata inosservata ed il suo silenzio e la mancata replica non fanno altro che aumentare il clamore intorno all’attore che per il momento ha scelto la via del silenzio. La separazione da Rocio Munoz Morales, infatti, rischia di costargli caro perché la donna ha chiesto l’affidamento esclusivo delle due bambine e non manca di lanciare velate frecciate all’ex compagno. Dall’altra parte i beninformati ritengono che l’attore non solo sia preoccupata dal fatto che la sua immagine pubblica vacilli ma soprattutto teme le ripercussioni della separazione sulla sua famiglia allargata e sul suo rapporto con i figli e per questo avrebbe deciso di mantenere un profilo basso.



Nel frattempo i suoi avvocati, dello studio dell’ex suocere Anna Maria Bernardini De Pace, hanno vietato la diffusione degli audio dello scandalo e depositato la registrazione del marchio ‘occhi spaccanti’, una delle frasi dette alla presunta amante e diventata un meme. Tuttavia se la vita privata sta attraversando un difficile periodo, sia l’attore romano che la showgir spagnola possono consolarsi con il lavoro. Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi, infatti, riporta che Raoul Bova continuerà ad essere il volto protagonista della fiction di Rai 1 Don Matteo 15 e di Canale 5 Buongiorno Mamma! Oltre ad avere in cantiere ben tre film, mentre Rocio Munoz Morales che sta scrivendo il suo primo libro condurrà lo show Freeze su Rai 2 in coppia con Nicola Savino e poi sarà sul set del nuovo film di Enrico Vanzina.