Accordo in arrivo: Raoul Bova versa un assegno maxi e un’indennità speciale dopo lo scandalo che ha ferito Rocio.

Continua l’epopea Raoul Bova – Rocio Munoz Morales. Dopo lo scandalo Martina Ceretti per via delle chat diffuse da Fabrizio Corona, la coppia di attori è finita nel mirino del gossip, soprattutto per la separazione imminente. Al momento, però, tra i due pare essere tornato il sereno in seguito all’accordo stipulato dagli avvocati David Leggi che segue Raoul e Antonio Conte, legale di Rocio. Andiamo a scoprire cos’hanno scelto di fare e tutti i punti chiave della loro separazione consensuale.

A rivelare in anteprima i punti dell’accordo è stato il settimanale Oggi, che ha rivelato cos’hanno deciso di fare Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riguardo l’affido delle figlie Alma e Luna, riguardo alla casa e all’indennità per i danni di immagine. L’abitazione resterà a lei, mentre per quanto riguarda le bambine, sono state collocate nella casa della mamma con un assegno di mantenimento piuttosto ingente. Il punto più importante riguarda però il risarcimento per danno d’immagine, dato che Raoul Bova dovrà versare una quota per “la sofferenza morale subiti dall’attrice spagnola”.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, chiusura pacifica?

In ogni caso la storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che ricordiamo non essersi mai sposati, è finita quasi pacificamente. Entrambi sono molto consapevoli che il loro rapporto si è concluso definitivamente, tanto che l’attrice pochi giorni fa si era confidata a La Pennicanza con Fiorello e Biggio: “Ormai siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre“, spiega Rocio, “Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono così tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini“. Senza dubbio, come riferisce Oggi, Rocio è arrabbiata con Raoul Bova per tutto quello che è successo, ma non è sembrata vendicativa.