Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales comincia la battaglia legale per la separazione: lei avrebbe chiesto l'affido delle figlie Alma e Luna.

La separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposta nelle aule del tribunale per l’affidamento delle figlie Alma e Luna. L’attore avrebbe deciso di affidare la propria posizione legale ad Annamaria Bernardini De Pace, l’avvocata divorzista dei vip nonché madre della sua ex moglie Chiara Giordano. Una scelta consapevole quella di Raoul Bova che avrebbe deciso di affidarsi a colei che, nel corso della propria carriera, si è occupata di altre separazioni famose come quella tra Al Bano Carrisi e Romina Power.

Rocio Munoz Morales, però, non resta a guardare e ha scelto di affidarsi ad Antonio Conte, lo stesso avvocato di Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi. Il nodo principale della separazione tra i due artisti sarebbe l’affidamento delle figlie Luna e Alma che Rocio vorrebbe per sé.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: le prime indiscrezioni sulla separazione

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Rocio Munoz Morales avrebbe dato mandato al suo avvocato Antonio Conte, di presentare al più presto un ricorso al Tribunale civile di Roma per l’affido e il mantenimento di Alma e Luna, nate dalla relazione, durata dodici anni, con Raoul Bova. Tra i due, dunque, in caso di mancato accordo, potrebbe esserci una battaglia legale.

Nel frattempo, Rocio Munoz Morales ha scelto di allontanarsi dalla città rifugiandosi con le figlie in una località top secret della Puglia per proteggerle dal clamore mediatico che ha scatenato la fine della storia con Bova. In un luogo lontano dal gossip e dai vari pettegolezzi, l’attrice sta provando a ritrovare la propria serenità grazie all’amore delle sue bambina.