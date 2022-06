Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi?/ “Dura da anni, sapientemente occultata”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi?

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi? Il pubblico di Canale 5 li ha recentemente visti fianco a fianco in una nuova fiction e lì l’affiatamento è parso evidente a tutti; eppure c’è chi parla di problemi per una delle coppie più amate del piccolo schermo. A lanciare l’indiscrezione è il portale Dagospia che parla non di momentanea crisi, ma di problemi che la coppia starebbe vivendo da lungo tempo.

RAOUL BOVA A CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO/ "Restiamo semplici, umili, concreti"

“Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che li non vede l’ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata. Chi sono?” scrive Dagospia. Ed è poi lo stesso portale a svelare di chi si tratta, pubblicando degli scatti felici della coppia attraverso il giornalista Alberto Dandolo.

Raoul Bova/ In "Don Matteo 14" ci sarà, ha conquistato tutti

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, lo scatto che smentisce la crisi

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero in crisi secondo Dagospia, eppure ciò che accade sui loro profili social sembra raccontare una storia ben diversa. Proprio oggi, 10 giugno, è il compleanno dell’attrice di origine spagnola e per l’occasione Bova ha voluto dedicarle un dolce pensiero. Sul suo profilo ha dunque pubblicato una foto romantica che lo ritrae insieme a Rocio con alle spalle un bellissimo tramonto. Immagine che sembra insomma smentire ogni tipo di crisi.

Ricordiamo che i due sono legati dal 2011 e hanno due figlie, Alma e Luna. Eppure le nozze tardano ad arrivare ed è proprio questo a fomentare le voci di crisi di coppia.

Don Matteo 14 è già conferma/ Raoul Bova torna sul set, Terence Hill ancora out?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)













© RIPRODUZIONE RISERVATA