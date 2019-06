Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi?/ L’attrice risponde: “Sempre incollati!”

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi? Nelle ultime ore i fan della coppia erano letteralmente in crisi per via del silenzio dei diretti interessati, le poche foto messe sui social e gli impegni che hanno portato l’attore spesso lontano dall’Italia in queste ultime settimane. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato il settimanale Oggi che nel suo ultimo numero ha parlato di maretta tra i due per via delle gelosia di lui e degli impegni moltiplicati per lei. Il presunto scoop è arrivato proprio a pochi giorni dalla foto sospetta che aveva postato sui social mostrando un bel 31 sul pancino e i piedi dei suoi figli. In molti avevano pensato ad una possibile gravidanza ma con i rumors sulla crisi tutto era cambiato. In particolare, proprio Alberto Dandolo aveva scritto: “Incomprensioni, dissidi e maretta crescente […] Si dice anche che l’attrice spagnola stia dando priorità assoluta alla sua carriera, trascurando la vita privata“.

LA SMENTITA DI RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES

Ma il giornalista non si è fermato qua parlando anche della gelosia di Raoul Bova e non come “modo di vivere” ma proprio in relazione ad un uomo in particolare, un neo collega di Rocio. Il settimanale ha chiuso con un enigmatico: “Di chi si tratta?”. A quanto pare la caccia può già chiudersi qua visto che i due hanno subito voluto chiarire la loro situazione. Raoul Bova ha postato una foto nelle storie di Instagram al grido di Buongiorno e mostrando la compagna tra le sue braccia. Dall’altra parte, Rocío Muñoz Morales ha seguito la scia postando la foto dei piedi che vede a corredo di questo articolo scrivendo: “Siamo uno. Sempre incollati, come piace a noi“. A quanto pare quindi la coppia non è in crisi, almeno per il momento, ma questo non esclude che un po’ di gelosia e qualche discussione non ci siano.

