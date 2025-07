Rocio Munoz Morales e Raoul Bova stanno affrontando così la fine della loro lunga relazione.

E’ un’estate difficile quella che stanno affrontando Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che, oltre a dover affrontare la fine della loro relazione, durata dodici anni e coronata dalla nascita delle due figlie, devono fronteggiare anche il caos mediatico scatenato dalla diffusione degli audio dell’attore. La fine dell’amore e tutto ciò che sta accadendo sta monopolizzando l’attenzione mediatica esattamente come, tre anni fa, aveva fatto la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Delitto di Garlasco/ La mamma di Sempio: “Dallo scontrino all'impronta 33, vi spiego tutto...”

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, in questo momento così complicato, hanno scelto di parlare solo tramite i rispettivi avvocati evitando di rilasciare dichiarazioni dirette. Entrambi, poi, non condividono nulla sui social e, lontano dai riflettori, stanno provando a ritrovare la serenità soprattutto per il bene delle figlie.

Maria De Filippi: vacanze di lavoro con il figlio Gabriele/ Chi è con lei in barca

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales paparazzati da Chi dopo la rottura

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 luglio 2025, pubblica le foto di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales scattate dopo l’addio. Nelle immagini pubblicate dal magazine, l’attore ritrova il sorriso mentre trascorre del tempo con le figlie a Terracina. Sereno e tranquillo, nelle foto di Chi, l’attore gioca con le figlie Luna e Alma in mare allontanando la bufera che lo ha travolto. In altre foto, invece, trascorre del tempo con il figlio Alessandro, nato dal primo matrimonio. Padre e figlio si concedono una partita a booling e insieme ai figli Bova sta affrontando tutta la situazione.

Maria Concetta, crisi per Angelo a Temptation Island: fugge dalle telecamere con Marianna/ "Fuori ci vediamo"

Serissima, invece, Rocio Munoz Morales che è stata fotografata da Chi a Roma in compagnia della mamma, giunta in Italia dalla Spagna, probabilmente per aiutarla in questo periodo. Chi conosce l’attrice, infatti, racconta del momento doloroso che sta affrontando.