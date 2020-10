Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales/ “L’unione di due anime che si capiscono”

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia torna insieme in tv dopo la Festa del Cinema di Roma dove hanno partecipato in occasione della proiezione di “Calabria Terra Mia”, il cortometraggio diretto da Gabriele Muccini dove recitano nuovamente uno accanto all’altro. Un’occasione davvero speciale per la coppia che ha sfilato anche sul red carpet dell’evento cinematografico, anche se a colpire l’attenzione dei media è stato l’attore sex symbol apparso molto dimagrito. In tanti si sono immediatamente preoccupati sulle condizioni di salute dell’attore che poco dopo ha comunicato: “avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili”.

Rocío Muñoz Morales: “Raoul Bova? Incontro fra due persone”

Un periodo davvero difficile per Raoul Bova, che per fortuna ha saputo rialzarsi e riprendere in mano la sua vita. Oggi, infatti, la situazione è migliorata come confermato dalla stesso Raoul Bova: “ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”. L’amore per Rocío Muñoz Morales è stato sicuramente uno dei suoi punti fermi in questo momento di grande difficoltà insieme alle figlie Luna e Alma. Un amore importante quello fra l’attore e la showgirl spagnola che alla stampa ha raccontato “è stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho conosciuto Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo”. Un unione di anime quella fra Rocio e Raoul come ha precisato la stessa attrice: “la nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono”.



