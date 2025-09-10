Nuovo capitolo per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales dopo la fine della relazione: lui torna sul set di Don Matteo, lei si dedica alle figlie.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono stati i protagonisti dell’estate per la fine della storia d’amore. Dopo anni insieme e due figlie, l’attore e l’attrice si sono ufficialmente lasciati dopo la diffusione di presunti messaggi che l’attore avrebbe scambiato con Martina Ceretti. L’attore ha così spiegato che la storia con Rocio Munoz Morales era finita da tempo mentre l’attrice ha spiegato di aver saputo tutto dai giornali. durante l’estate, sia Bova che la Morales hanno trascorso tempo con i figli provando a ritrovare la serenità.

L’attrice, inoltre, è si è presentata anche al Festival di Venezia per poi tornare dalle sue bambine. A mostrare il primo settembre da genitori separati di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 10 settembre, pubblica le foto dell’ex coppia alle prese con nuovi impegni.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: solo genitori

L’amore che li ha uniti per anni e che ha fatto sognare il pubblico sembra ormai definitivamente passato. Rocio Munoz Morales, dopo l’addio a Bova, si sta dedicando al lavoro e alle figlie con cui appare nelle foto di Chi mentre si dedica agli acquisti per il ritorno a scuola. Bova, invece, è tornato sul set di Don Matteo e in attesa di rilasciare la prima intervista su quanto accaduto ai microfoni di Verissimo, esattamente come l’ex compagna, si divide tra lavoro e famiglia.

Oltre a trascorrere del tempo con Alma e Luna, le figlie avute da Rocio Munoz Morales, l’attore trascorre tempo anche con i figli nati dal matrimonio con Chiara Giordano. Entrambi concentrati su lavoro e famiglia, Bova e la Morales non sono più una coppia ma restano due genitori che stanno facendo di tutto per proteggere le figlie dal caos mediatico.

