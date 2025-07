Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: scoop bomba con audio di Fabrizio Corona: "Tradimento, ha una relazione segreta da tre anni"

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales perché si sono lasciati? Fabrizio Corona lancia lo scoop bomba

Nonostante manchi la conferma, o la smentita, dei diretti interessati non sembrano esserci più dubbi sul fatto che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati, gli esperti di gossip da settimane riportano indiscrezioni e rumors sulla fine della loro storia d’amore e di recente il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che i due attori si sarebbero già affidati a dei avvocati per le pratiche della separazione che coinvolge anche le due figlie Alma e Luna adesso però a lanciare lo scoop bomba sui presunti motivi della rottura è stato Fabrizio Corona attraverso il suo podcast Falsissimo.

Scendendo nel dettaglio, infatti, il re dei paparazzi nel prossimo episodio del suo podcast che verrà pubblicato lunedì 21 luglio dal titolo Diavoli e Tentatori parlerà a tutto tondo del mondo di Temptation Island 2025 ed a proposito di tentatori e tentatrici darà anche un clamoroso scoop sul protagonista di Don Matteo e sui veri motivi di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales perché si sono lasciati: pare che c’entri una ‘tentatrice’ una ragazza con cui il bell’attore da anni avrebbe una relazione, relazione che una volta scoperta dall’attrice e showgirl spagnola a portato a violente liti ed alla rottura. Addirittura ha postato l’audio di quella che sembra la voce di Bova alla presunta amante: “Buongiorno occhi spaccanti”.

Scoop bomba su Raoul Bova di Fabrizio Corona: “Da tre anni ha una relazione segreta con una ‘tentatrice'”, tradimento e retroscena

È finita tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e dopo giorni di indiscrezioni, rumors e segnalazioni Fabrizio Corona è pronto a lanciare lo scoop bomba nel suo podcast Falsissimo di cui ha fornito una succulenta anteprima in queste ore attraverso i suoi social: il tradimento di Raoul Bova. “La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era ancora sposato con Chiara Giordano, e Rocío è stata – di fatto – la tentatrice che ha spezzato una coppia storica.” si legge nell’anteprima e poi rilancia: “Oggi, però, il cerchio si chiude: Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice…Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi.”

