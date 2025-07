Sarebbe davvero finita la storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Da giorni si vocifera di una crisi importante per la coppia, in particolare da quando Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale i due attori vivrebbero da separati in casa a causa di una profonda crisi che ormai durerebbe da tempo. Gli ultimi aggiornamenti, che arrivano ancora una volta dal celebre giornalista e autore televisivo, svelano tuttavia che, nonostante i tentativi di superare questa crisi, Rocio e Raoul sarebbero arrivati ad un punto di non ritorno.

La coppia sarebbe, insomma, al capolinea, tanto che l’annuncio della separazione sarebbe previsto, ormai, a breve. “È finita pochi giorni fa. Niente più crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio”, fa sapere infatti Parpiglia, spiegando che ormai la separazione è totale e non solo sotto il loro tetto.

Perché Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbero lasciati

Inizialmente si è infatti vociferato della possibilità che i due rimanessero comunque insieme, nella loro casa, per il bene delle due figlie Luna e Alma, una soluzione che, a quanto pare, non ha funzionato. “[…] lui ha tentato di ricucire ma non ce l’ha fatta più. I due si sono detti addio”, si legge ancora nell’ultima indiscrezione sulla coppia, che parla di “filo ormai rotto”, riferendosi a ciò che li ha tenuti insieme fino ad oggi. E se parliamo di motivazioni, pare che alla base di questa rottura non ci siano tradimenti, così come si era inizialmente vociferato, bensì scontri e incomprensioni di coppia che sono col tempo diventate insanabili. Raoul avrebbe tentato di ricucire il rapporto con Rocio ma senza riuscirci, arrivando perciò ad arrendersi alla separazione. Resta, dunque, da attendere questo comunicato ufficiale della coppia.

