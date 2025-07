Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati davvero? Gabriele Parpiglia lancia l'ultima indiscrezione sulla coppia: "Vivono da separati in casa"

Sarebbe ormai al capolinea la storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Una coppia che negli ultimi anni è spesso tornata al centro del gossip per presunte crisi, e che torna oggi sotto i riflettori per le indiscrezioni lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo quanto afferma, Raoul e Rocio ormi vivrebbero sa separati in casa: non sarebbero più un coppia.

L’indiscrezione sulla coppia è alimentata da un aneddoto particolare raccontato da Parpiglia sull’attore. A quanto pare, Bova avrebbe partecipato alla festa data dallo stilista napoletano Francesco Scognamiglio a Palazzo Reale, presentandosi tuttavia da ‘single’, senza la sua dolce metà. E infatti, nel corso della serata, avrebbe scambiato più di qualche “dolce parola con una ragazza bionda”, si legge.

Chi sia questa ragazza che avrebbe fatto colpo su Raoul Bova non è stato svelato, tuttavia pare che non manchi foto sui due in atteggiamenti affettuosi o, comunque, intimi. Parpiglia ha raccontato di aver ricevuto un’offerta in denaro per la vendita di queste foto compromettenti che, tuttavia, lui si è rifiutato di pagare. Detto questo, lo scrittore e autore ha confermato che Rocio e Raoul non sarebbero più una coppia ma continuerebbero a vivere sotto lo stesso tetto per amore delle figlie Luna e Alma. D’altronde, come dicevamo, non è la prima volta che si parla di crisi per la coppia. In molti hanno notato che i due non appaiono più da tempo insieme sui social, e di recente anche Rocio è finita al centro del gossip per essere stata avvistata insieme alle figlie e con un uomo misterioso che non è il suo noto compagno. Che cosa sta accadendo, dunque, alla coppia? La loro storia, così apprezzata dal pubblico, è davvero finita?

