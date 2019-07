Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposano?/ Beccati per le chiese di Roma

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno per sposarsi? Qualche settimana fa, si parlava della coppia paventando una possibile crisi per colpa della gelosia di lui. A distanza di giorni invece, le cose si ribaltano del tutto e si parla addirittura di fiori d’arancio a breve. Del resto, il loro primo proposito era noto da tempo, considerando che entrambi si sono sempre detti molto credenti e l’attrice in più di un’occasione ha affermato che le piacerebbe molto sposare la sua dolce metà. Adesso, così come si legge su Ilgiornale.it, pare che il romantico momento stia per arrivare: mentre celebrano sei anni d’amore Raoul e Rocio sono stati visti camminare mano nella mano per le vie di Roma entrando e uscendo dalle Chiese del centro storico, compresa la Chiesa Gran Madre di Dio, vicina a Ponte Milvio. “Quando ci sposeremo? All’improvviso, lontano da tutto, senza programmare troppo” aveva detto la Morales.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposano? L’indiscrezione

Rocio esattamente con Raoul, crede moltissimo alla famiglia: “I quattro gabbiani che ho tatuati sul braccio siamo io, lui, Luna e Alma” ha spiegato alla presentazione del Taormina Film Fest mostrando un altro tatuaggio: “È Santa Gemma, santa italiana cui sono devota che ho scoperto a Madrid. Vado spesso in chiesa a pregare per lei”. Raoul Bova oltre a Luna e Alma ha anche altri due figli, Alessandro Leon (18 anni) Francesco (17 anni), nati dal precedete matrimonio con Chiara Giordano. L’attrice spagnola e l’attore romano sono legati sentimentalmente dal 2013 e nel 2018 è nata la loro ultima figlia Alma. La coppia ha dovuto passare anche momenti resi difficoltosi dai preconcetti e dalle malelingue. Ora però, dopo anni e anni di amore, figli e solide certezze, sarebbero più che pronti a celebrare la loro bellissima unione anche davanti a Dio, arrivando insieme sull’altare.

