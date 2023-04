Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sposano?/ Una battuta di lui scatena il gossip

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: matrimonio in arrivo?

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova formano da anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo essersi conosciuti e innamorati sul set del film “Immatura – Il viaggio” hanno formato insieme una famiglia con la nascita delle figlie Luna e Alma. Sempre più innamorati, uniti e complici, Bova e Rocio condividono tutto insieme, compresa la passione con cui entrambi affrontano ogni avventura professionale. Nonostante stiano insieme da tanto tempo, i due non si sono mai sposati. Tuttavia, alcune foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 aprile fa pensare ad un matrimonio imminente.

La coppia, insieme alle figlie, è stata immortalata la domenica delle Palme mentre si recavano in chiesa per ascoltare la Santa Messa. Una famiglia serena e felice con i due attori vestiti con abiti casual. Prima della messa, la famiglia si reca in un negozio per acquistare dei rosari per tutti e quattro. Tutta la famiglia si reca poi in chiesa e, al termine della funzione, una battuta di Bova ha scateato il gossip.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: nessun matrimonio

Dopo essere stati a messa, all’uscita della chiesa, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si incamminano e l’attrice si mostra visibilmente emozionata. Davanti alla vista dei fotografi, come racconta Chi, l’attore si sarebbe lasciato andare all seguente dichiarazione: “Vi anticipo una cosa, le ho chiesto di sposarmi. Sì, le ho detto che me la sposo”.

Parole che hanno fatto pensare ad una vera e propria proposta di matrimonio da parte di Bova per la sua bellissima Rocio ma a a chiarire tutto è stato l’agente che ha fatto sapere che quella di Raoul era solo una battuta. “Non è vero che ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie, era solo una battuta”, si legge su Chi. Nel frattempo, Rocio, pubblicando le foto della sua domenica su Instagram, ha scritto: “Noi, domenica, Trastevere, senza filtri, così come siamo… E come ci piace essere… Appiccicati, disordinati, leggeri e profondamente profondi, con gli occhi e il cuore aperti al mondo, guardandoci anche, amandoci tanto”.

