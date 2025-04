Raoul Bova e Rocio Munoz Morales smentiscono le voci di rottura: beccati insieme felici e sorridenti

Da settimane si rincorrono voci di crisi e rotture tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Stando alle indiscrezioni riportate da siti e magazine la coppia sarebbe prossima alla rottura ed addirittura il settimanale Diva e Donna aveva paparazzato l’attrice e showgirl spagnola in compagnia di un uomo affascinante e misterioso già bollato come ‘suo nuovo fidanzato misterioso’ un ‘cavaliere segreto’. Poco dopo lo ‘scoop’ Rocio aveva affidato ai social il suo duro sfogo smentendo categoricamente le voci di un possibile flirt con un altro uomo: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta.” E successivamente aveva spiegato che il ‘cavaliere misterioso’ altri non era che un suo caro amico da oltre vent’anni, Giuseppe Di Bella, che aveva assistito al suo spettacolo in teatro quella sera.

Rocío Muñoz Morales, crisi con il compagno Raoul Bova/ Dai rumors choc alla smentita, qual'è la verità

Adesso, a smentire categoricamente le voci di crisi e rottura tra Raoul Boca e Rocio Munoz Morales ci ha pensato il magazine Chi. Nel numero in edicola da oggi, infatti, alla coppia è stato dedicato un servizi fotografico in cui appaiono felici e sorridenti insieme alle loro due bambine, Luna di 10 anni ed Alma di 7 anni. La famiglia riunita sera e sorridente, così come testimoniano le foto pubblicate dalla rivista, ha trascorso la giornata insieme passeggiando per le vie di Roma concedendosi poi un pranzo in un noto ristorante della Capitale. E a vederli così affiatati ed uniti sembra difficile credere che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales siano prossimi alla separazione.

Rocio Munoz Morales, crisi con Raoul Bova? La smentita/ “Frottole inventate di sana pianta”

Rocio Munoz Morales sbotta contro il gossip sulla presunta crisi con Raoul Bova: “Ingigantiscono”

Già alcuni giorni fa, ospite del programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o Verità, Rocio Munoz Morales aveva smentito la crisi con Raoul Bova. Parlando in generale del gossip aveva rivelato: “A volte ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono. Se sei una persona troppo normale… per loro è noioso perché devono creare intorno alla normalità un qualcosa di gigante che poi non è la verità.” Raoul e Rocio stanno insieme da oltre 13 anni e spesso finiscono al centro del gossip e delle indiscrezioni su voci di crisi e rotture. Dopo lo sfogo social dell’attrice e le sue dichiarazioni nel programma di Alessia Marcuzzi adesso i due sono stati beccati insieme dai fotografi di Chi ed a giudicare dagli sguardi complici e dai sorrisi raggianti è difficile ritenere che si tratti di una coppia in crisi.