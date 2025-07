Dopo la rottura, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova vivono ancora insieme? Spunta una nuova indiscrezione.

Dopo anni insieme e due figlie, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbero lasciati. La coppia non ha annunciato alcun addio ufficiale ma alcune mozze social confermerebbero l’addio tra i due. L’attrice e conduttrice spagnola che, nella prossima stagione televisiva affiancherà Nicola Savino alla guida di un nuovo programma di Raidue, infatti, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che sembrerebbe confermare l’addio a Bova. “Mi vitamina”, scrive la Morales pubblicando tra le storie del suo profilo Instagram una foto in cui abbraccia le figlie Alma e Luna.

Sia l’attrice spagnola che Raoul Bova, tuttavia, hanno scelto di non commentare, almeno per il momento, tutte le notizie riguardanti la loro vita privata ma le indiscrezioni non si fermano. Il settimanale Di Più, infatti, ha pubblicato un altro retroscena sul rapporto tra i due attori.

Raoul Bova e Rocío Munoz Morales: l’indiscrezione del settimanale Di Più

“Raoul e Rocío vivono ancora sotto lo stesso tetto, ma lui in questi giorni sta cercando una casa dove andare a vivere da solo. La sta cercando nella stessa zona di Rocío, nel centro di Roma, per stare vicino il più possibile alle loro due figlie, Luna e Alma…”: scrive il settimanale DiPiù.

“Tra Raoul e Rocío è finita. In questi mesi tutti e due, dopo averci provato e riprovato più volte per tenere unita la famiglia, si sono resi conto che ormai non li unisce più quell’amore e quel trasporto dei primi tempi, e hanno deciso di dirsi addio”, scrive ancora DiPiù. Già a marzo scorso, il settimanale Diva e Donna aveva parlato di una presunta crisi della coppia che, ora, avrebbe portato ad un’inaspettata rottura.