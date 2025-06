Fine dell’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales? Vacanze separate e nessun commento: le figlie restano col papà.

Pare ormai una sicurezza la separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, protagonisti negli ultimi mesi delle pagine di gossip vista la presunta crisi. Ed è vero che i due sembrano ormai aver preso due strade separate, ognuno continua con la sua vita lontano dal partner, a differenza di prima quando lui e la moglie rappresentavano la famiglia perfetta. L’attrice, intanto, porta avanti la sua carriera e ha da poco presentato “Contrazioni pericolose” a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Su Rai 2, però, aveva smentito categoricamente la crisi con Raoul Bova, raccontando di essere perdutamente innamorata delle figlie Luna e Alma e per i suoi adorati genitori: “I miei genitori sono sempre stati innamorati fortemente, si piacevano tantissimo e quindi io e le mie sorelle siamo cresciute con questo grande esempio di amore in casa”, aveva spiegato. Oggi, però, quella che sembrava essere la “Famiglia del Mulino Bianco” si è trasformata in qualcosa di nuovo. A dare la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che ha raccontato di una vacanza da separati.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, la prova della rottura? Una vita da separati

La fine della storia d’amore di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sembra essere ormai una certezza. Lui, che sta girando la serie Don Matteo, è in vacanza con le figlie, mentre la moglie continua con il suo lavoro. In partioclare, è impegnata con Nicola Savino in un nuovo programma: “La sua vita privata è al centro della scena ma per Rocío Muñoz Morales è in arrivo una novità professionale. La showgirl e attrice spagnola sbarcherà su Rai 2 alla conduzione del nuovo show Freeze“, dice il settimanale Chi, “Affiancherà Nicola Savino che saluterà Sky per tornare in onda sulla tv pubblica“.