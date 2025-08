Caso Raoul Bova, Fabrizio Corona smentisce estorsione ma rivela: "Monzino l'ha chiamato per gioco. Ecco cosa non sanno gli inquirenti..."

Fabrizio Corona torna a parlare del caso Raoul Bova e lo fa in un’intervista a Filorosso, dopo che l’attore e uno dei suoi legali, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, lo hanno querelato nei giorni scorsi. L’ex re dei paparazzi spiega che inizialmente non gli importava nulla degli audio su Bova: «Perché a me lui non interessa, perché è uno sfigato, uno che non fa notizia».

Ma quando si è recato a casa del giovane imprenditore Federico Monzino, ha concordato con Martina Ceretti di riflettere sul materiale; tuttavia, dopo averli sentiti, ha cambiato idea. «I file vengono mandati volontariamente».

Dunque, Corona evidenzia che non c’è stata alcuna estorsione, ma fa anche una rivelazione: «Cosa succede? Succede che – questo non lo sanno neanche gli inquirenti – il ragazzo non sta bene, per gioco, insieme al suo amico, telefona a Bova e dice: “Guarda che c’è Falsissimo, se mi fai un regalo, e ci sono quelle chat”. Ma questo tre giorni prima della puntata, non tre settimane prima, non dieci».

Dunque, l’agente fotografico smentisce l’esistenza di un sistema nel quale la modella avrebbe ricattato l’attore.

FABRIZIO CORONA ALL’ATTACCO DI BERNARDINI DE PACE

«Cos’è ’sta roba? Ma non vi vergognate tutti?», si lascia andare Fabrizio Corona in uno sfogo a Filorosso. Poi racconta che la polizia si è recata da lui per chiedergli chiarimenti sulla vicenda, negando che il telefono gli sia stato sequestrato e precisando di non essere indagato. «Quindi tutta questa storia è una bufala clamorosa».

Ma l’ex re dei paparazzi, nell’intervista a Filorosso, torna alla carica contro l’avvocato Bernardini de Pace: «Ma com’è possibile che difenda Bova? Ma con quale coraggio? La gente dice: “Per difendere i nipoti”. Da cosa?. E allora esce un’intervista sul Corriere della Sera dove dice: “Oh, ha fatto bene Bova a non cadere nell’estorsione”. Ma quale estorsione? Sono separati da due anni? Siete la Rai, prendete l’intervista di Belve dell’anno scorso. Di quest’anno. Lui e lei non ci sembra che si siano lasciati, dai». Dunque, Fabrizio Corona torna a ribadire anche che Raoul Bova non era separato dalla moglie Rocío Muñoz Morales.

