Raoul Bova recita sul set di Don Matteo al fianco del figlio Francesco: sarà una comparsa nella nuova stagione della serie di Rai1

Mentre papà Raoul Bova continua a fare i conti con una situazione mediatica non proprio semplicissima, il secondogenito dell’artista romano, Francesco, regala grandi notizie. Il ragazzo, come appreso dal magazine Chi, sarà infatti nel cast della nuova stagione di Don Matteo, la fiction prodotta da Lux Vide che vede Raoul Bova interpretare Don Massimo e lo farà per la terza volta. E questa volta avrà al suo fianco un prezioso alleato, che potrebbe aiutarlo a gestire la baraonda mediatica delle ultime settimane, dopo la separazione tra Bova e Rocio Munoz Morales.

Non sarà un ruolo da protagonista, è chiaro, ma Francesco intanto inizia a piantare i semi per una futura carriera, come mostrato da alcuni scatti mostrati dal magazine Chi: “Raoul è a Roma con il figlio Francesco, in pausa pranzo dal set. La novità è che il ragazzo partecipa alle riprese. È una comparsa, lo vediamo vestito da infermiere” si apprende dalla rivista.

Raoul Bova ospite a Verissimo dopo la separazione

Tra un ciak e l’altro sul set di Don Matteo, Raoul Bova si appresta a fare tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attore romano romperà per la prima volta il silenzio dopo la separazione da Rocio Munoz Morales e dopo il gossip con la giovane Vittoria Ceretti, la supermodella bresciana che avrebbe avuto un flirt con l’ex nuotatore, intanto pronto a tornare in tv con Buongiorno mamma.

Ufficialmente l’attore dovrebbe presentare nel programma di Canale Cinque la nuova stagione della serie prodotta da Lux Vide, ma non mancherà l’occasione di vederlo interpellato anche su temi più intimi, e c’è grande attesa intorno alla sua figura in questo momento.

