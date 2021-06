Raoul Bova in Don Matteo 13/ Sarà un prete alle prime armi al fianco di Terence Hill

Lunedì 31 maggio sono iniziate le riprese della fiction “Don Matteo 13” a Spoleto, un set blindassimo anche a causa delle restrizioni per il Covid-19. In piazza del Duomo non è mancato il tradizionale brindisi inaugurale con Terence Hill, che da dodici stagioni veste la tonaca nera. L’attore è arrivato con jeans, camicia a scacchi e cappello all’americana, e al Trik e Trak, il ristorante che guarda la cattedrale, ha stappato una bottiglia e alzato il calice al primo ciak. Secondo quanto riportato da Umbria24, l’attore sarà sul set per le prime due settimane di riprese. Sembra infatti che la tredicesima stagione della fortunata fiction sarà l’ultima per Terence Hill e che nelle prime puntate della nuova stagione ci sarà il passaggio di testimone con Raoul Bova, non ancora arrivato a Spoleto per le riprese.

Don Matteo 13: Raoul Bova un prete al primo incarico

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni Raoul Bova interpreterà un sacerdote al suo primo incarico che si troverà a lavorare al fianco di don Matteo. L’incontro tra i due sacerdoti segnerà l’addio di don Matteo da Spoleto oppure sarà l’occasione per lanciare una nuova serie spin-off con un nuovo prete-detective? Nella tredicesima stagione di Don Matteo farà ritorno anche Flavio Insinna nei panni del capitano Flavio Anceschi. Al suo fianco però non ci sarà la moglie Laura Respighi, interpretata da Milena Miconi, di cui verrà annunciata la morte. Il capitano dei Carabinieri sarà accompagnato dalla figlia Valentina. In “Don Matteo 13” ritroveremo Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo). Confermati anche Maria Chiara Giannetta (capitana Olivieri) e Maurizio Lastrico (il pm Nardi).

