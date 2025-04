Raoul Bova ha già voltato pagina dopo la storia d’amore con Rocio Munoz Morales? Secondo alcuni l’attore si sarebbe mostrato un po’ troppo vicino a Serena Iansiti, con la quale sta lavorando sul set di “Buongiorno mamma“. Di recente abbiamo visto su “Chi” la presunta pace con la moglie, dato che insieme a lei ha organizzato un romantico pranzo in famiglia. Oltretutto, anche Rocio a Obbligo o Verità da Alessia Marcuzzi aveva fatto intendere che le voci sulla separazione erano completamente infondate.

“I gossip? A volte ci azzeccano, ma ingigantiscono“, aveva detto la donna rispetto alla crisi con Raoul Bova. Certo, i due hanno da sempre trascorso lunghi periodi lontani l’uno dall’altra a causa degli impegni di lavoro, e non bisogna tralasciare le forti differenze che ci sono tra di loro, a partire dall’età fino ad arrivare allo stile di vita. Resta il fatto che su Chi, oggi 16 aprile sono spuntate alcune foto dell’attore sul set della famosa serie “Buongiorno mamma“, e a colpire i fan è stata una scena con la new entry Serena Iansiti.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, entrambi impegnati ma sempre uniti

Niente paura, Raoul Bova non si è innamorato della bellissima Serena Iansiti, almeno a quanto pare. Le foto uscite su Chi, infatti, sono state scattate dal set della serie Mediaset “Buongiorno mamma“, in una scena che probabilmente prevedeva un abbraccio molto sentito. Intanto, anche la moglie Rocio Munoz Morales ha il suo bel da fare, dato che sta portando avanti “Contrazioni pericolose“, uno spettacolo insieme a Gabriele Pignotta e Giorgio Lupano. Insomma, per ora il bellissimo 53enne che continua a far innamorare mezza Italia, pare essere ancora felicemente innamorato della sua Rocio, portando avanti in parallelo il suo lavoro sul set di “Buongiorno Mamma“, in cui interpreta Guido Borghi.