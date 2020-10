Raoul Bova irriconoscibile sul red carpet di Roma/ “Ero ingrassato 20kg poi…”

Raoul Bova è apparso decisamente più magro rispetto al solito in occasione della presentazione del suo ultimo film, il cortometraggio “Calabria Terra Mia” di Gabriele Muccino. Il 49enne romano si è mostrato con un look inedito, e per i fan e gli addetti ai lavori è stato impossibile non notare il forte dimagrimento, al punto che molti, al vedere le foto si sono domandati cosa potesse essere mai capitato a Raoul Bova. In realtà pare che l’attore italiano, fra i più amati non soltanto dalle donne, sia semplicemente in grandissima forma, dopo essere ingrassato di molto negli ultimi due anni. “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo (tra gennaio 2018 e novembre 2019, ndr). – le parole di Bova riportate da Today – il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ora invece mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”.

RAOUL BOVA INSIEME A ROCIO MUNOZ SUL RED CARPET: FRA CHI APPREZZA E CHI NO

Di conseguenza, grazie ad un allenamento rigoroso, Raoul Bova si è messo a “stecchetto”, come si suol dire, ed è ora decisamente asciutto e sano come un pesce. Fatto sta che le foto della Festa del Cinema di Roma hanno fatto il giro del web e c’è chi ha apprezzato il cambio di look dell’attore, apparso tra l’altro sbarbato e con i capelli un po’ più lunghi e grigi, e chi invece preferiva la versione precedente, quella diciamo un po’ più in carne. “Presentazione ieri al @romacinemafest del cortometraggio “Calabria Terra Mia” di Gabriele Muccino – le parole di Rocio Munoz Morales, la compagina di Bova, a corredo della foto pubblicata su Instagram – un racconto di emozioni e di amore attraverso una terra unica. È stato bellissimo portare una parte del tuo cuore cara Jole a questo festival del cinema”. Numerosi i commenti allo scatto fra cui anche quello di Laura Pausini.



