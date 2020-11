Raoul Bova/ La morte della mamma, l’incidente e il nuovo libro (S’è fatta notte)

Si racconta Raoul Bova e lo fa negli studi del programma di Rai Uno, S’è fatta notte. Il 49enne attore romano ripercorrerà la sua lunga carriera artistica partendo molto probabilmente dall’ultimo capitolo, il suo libro “Le regole dell’acqua” (Rizzoli). L’artista ha deciso di pubblicare per la prima volta una sorta di autobiografia (uscita in libreria lo scorso 20 ottobre), in cui racconta la sua vita di promessa del nuoto ,che poi ha deciso di affrontare scelte differenti. In un’intervista rilasciata pochi giorni fa al Corriere della Sera aveva confessato che erano circa 25 anni che aveva in mente di scrivere un libro, ma non aveva mai trovato l’ispirazione, fino a che non sono morti i suoi due genitori nel giro di pochi mesi. Quando è venuta a mancare sua madre, si è rotto la gamba dopo una semplice caduta, e quella è stata di fatto la lampadina che si accesa, il segnale che Raoul Bova avrebbe dovuto fare qualcosa: «Quando mi sono rotto la gamba – aveva raccontato al quotidiano di vai Solferino poco prima dell’uscita del libro – stavo girando una fiction per la quale ero dovuto ingrassare. Dopo, in poco tempo, mi sono ritrovato a pesare 110 chili, vuoi per il cortisone, l’eparina. Ero disorientato, non mi riconoscevo. Il libro è stato una valvola di scarico e rimessa a punto. Mi sono detto: cominciamo a ricordare le cose belle. Era arrivato il momento che il bambino crescesse e diventasse uomo. Ritrovare gli sguardi, le risate, le lezioni dei miei genitori mi ha fatto capire che resteranno per sempre dentro di me».

RAOUL BOVA E L’AMORE PER ROCIO MUNOZ MORALES

Raoul Bova si è messo in forma, è apparso decisamente dimagrito negli ultimi giorni, ma lo stesso ha spazzato via qualsiasi dubbio su probabili malattie, sottolineando come si sia voluto solamente allenare tutti i giorni in maniera dura, per ritrovare la forma ottimale dopo l’incidente. L’attore è felicemente affiancato dalla splendida Rocio Munoz Morales, e i due hanno sfilato pochi giorni fa sul red carpet della capitale per la Festa del Cinema di Roma, per poi presenziare anche negli studi di Verissimo: «È stata dura – un passaggio di Raoul Bova durante l’ospitata dalla Toffanin – le mie tre donne e i miei figli mi hanno portato a risollevarmi e a togliermi quei chili di troppo che erano zavorre di pensieri, preoccupazioni e paure. Ora sono sereno». Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno due figlie, Luna e Alma, e l’attore ha anche due figli nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano, leggasi Alessandro e Francesco. Il libro è dedicato a loro.



