Terremoto per Raoul Bova il cui profilo Instagram è stato preso d'assalto dagli haters dopo la separazione da Rocio Munoz Morales.

L’estate 2025 è stata scossa dalla notizia della separazione di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che, dopo anni insieme e due figlie, hanno intrapreso strade differenti. A scatenare voci e indiscrezioni sui motivi della rottura è stato Fabrizio Corona che ha svelato cosa sarebbe accaduto tra i due attori prima della separazione definitiva. Le notizie di gossip che hanno travolto Raoul Bova sono diventate immediatamente virali scatenando anche la reazione del pubblico, compreso quello che ha amato l’attore come protagonista di Don Matteo in seguito all’addio di Terence Hill.

Nella fiction di Raiuno che tornerà in onda nella prossima stagione televisiva con una nuova stagione, Raoul Bova interpreta Don Massimo, un sacerdote vicino alle famiglie e pronto ad aiutare chiunque. Nonostante la vita professionale non abbia nulla a che vedere con quella sentimentale, il gossip che lo ha travolto rischia di avere conseguenze anche dal punto di vista professionale.

Raoul Bova nel mirino degli haters: cosa sta accadendo

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Raoul Bova è dedicato all’inizio della nuova stagione di Don Matteo di cui sarà ancora protagonista. Tuttavia, tra i tanti commenti, spiccano quelli degli haters che criticano l’attore per la situazione con l’ormai ex compagna Rocio Munoz Morales.

“Buongiorno essere speciale!”, “Scusate come sono gli occhi spaccanti? Chiedo per un’amica” si legge sui social, e ancora: “Mi viene da citare Emilio Fede”, “Grande Raoul nel remake reale di Scusa ma ti chiamo amore“, “Ma ci spieghi come è questo sorriso spaccante?”, sono solo alcuni dei tanti commenti contro l’attore che tornerà a vestire i panni di Don Massimo. Proprio a causa di tali commenti, tutti i commenti sono stati poi disattivati.

