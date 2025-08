Raoul Bova licenziato da Don Matteo 15 per lo scandalo delle chat con Martina Ceretti? "Torna Terence Hill!" Rumor allarmanti ma spunta la verità

Raoul Bova licenziato da Don Matteo 15 dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti? Qual è la verità

Raoul Bova rischia di perdere il ruolo di Don Massimo in Don Matteo 15? Nel pomeriggio di ieri il settimanale DiPiùTv aveva lanciato la bomba secondo cui Raoul Bova travolto dallo scandalo delle chat con Martina Ceretti e la conseguente fine burrascosa del suo matrimonio con Rocio Munoz Morales rischierebbe il licenziamento dalla LuxVide generando allarme e preoccupazione nei telespettatori della storica fiction di Rai1. Nelle scorse ore, tuttavia, sulla vicenda è intervenuto anche Fanpage.it per fare chiarezza e spiegare la verità su come stanno le cose. Il sito, infatti, riporta che Raoul non avrebbe avuto nessuno scossone lavorativo dopo la diffusione delle chat con la presunta amante Martina Ceretti.

Differenze tra Sissi storia vera e fiction Canale 5/ Eventi drammatici censurati e 'stravolto' Conte Andrassy

Il privato dell’attore non interferirà in alcun modo con il suo lavoro ed il suo ruolo di Don Massimo in Don Matteo 15 non è a rischio. Smentito inoltre anche un improbabile ritorno in extremis di Terence Hill. L’attore 82enne aveva lasciato la serie per le difficoltà, alla sua età, di lavorare molte ore sul set dunque un suo ritorno è sempre stato impensabile. Impensabile anche l’ipotesi che l’attore non ci sia visto che è sul set con tutti gli altri per girare le nuove puntate. Dunque per il momento Raoul è confermato in Don Matteo, certo lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui gli ascolti dovessero arrancare e in realtà in tal senso una prima avvisaglia negativa c’è stata. Nelle scorse settimane l’attore romano condivideva sui social foto e video dal set ma dopo lo scoppio dello scandalo delle chat rubate è stato travolto da commenti negativi e costretto ad eliminare il post…

Vanina 2 si farà, anticipazioni nuove puntate: quando va in onda, cast/ Spoiler di Giusy Buscemi (VIDEO)

Don Matteo 15: Raoul Bova (Don Massimo) non è a rischio: smentiti i rumor allarmanti e il ritorno di Terence Hill

Scendendo nel dettaglio secondo il settimanale DiPiùTv, Raoul rischiava di perdere il ruolo di Don Massimo in Don Matteo 15, fiction di punta della Rai dopo tre anni. Fanpage ha immediatamente smentito il rumor e dunque Bova ci sarà in Don Matteo 15 salvo nuovi risvolti eccezionali. Del resto la fiction figura regolarmente presente nei palinsesti della prossima stagione televisiva e spuntano anche le anticipazioni ufficiali in cui trama alla mano la figura di Don Massimo è centrale. Quest’ultimo, infatti, si prenderà cura di un’adolescente incinta, Maria, che dopo una violenta aggressione perderà la memoria troverà l’aiuto ed il sostegno del sacerdote che, tuttavia, si metterà in una situazione spiacevole. e pericolosa. Nel cast inoltre sono confermati i volti storici: Nino Frassica, Nathalie Guetta, Francesco Scali ed gli amati volti entrati nella scorsa stagione di Federica Sabatini ed Eugenio Mastrandrea.