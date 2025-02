Rocio Munoz Morales e l’amore con Raoul Bova

In Italia, Rocio Munoz Morales ha trovato sia il successo con il suo lavoro di attrice che l’amore. Dopo aver lavorato per anni come modella, Rocio Munoz Morales ha cominciato a lavorare anche come attrice e proprio sul set di un film ha incontrato l’uomo con cui ha poi costruito una famiglia. A far incontrare l’attrice spagnola e Raoul Bova è stato il film “Immaturi – Il viaggio“. Un set che ha cambiato totalmente la vita di entrambi. La storia d’amore è così cominciata nel 2013 e, all’inizio della relazione, non sono mancate le critiche per la differenza d’età. Bova, infatti, è più grande della compagna di 17 anni.

Ilaria Galassi e il flirt con Raoul Bova: "Eravamo giovani"/ "Notte di passione in montagna"

Una differenza che, però, la coppia non ha mai visto come un problema. I due hanno così vissuto la loro storia lontano dalle luci dei riflettori e mostrandosi insieme solo in occasioni ufficiali. Un amore importante, grande e che cresce sempre di più e che è stato coronato dalla nascita di Luna e Alma.

Rocio Munoz Morales: mamma innamorata delle figlie Luna e Alma

Insieme da dodici anni, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova non pensano al matrimonio. I due, del resto sono già una famiglia che si è formata quando sono arrivate Luna e Alma di cui mamma Rocio è follemente innamorata. Nonostante gli impegni lavorativi, l’attrice non perde nulla della vita delle sue bambine che protegge insieme a Bova non mostrando mai il loro viso.

Ilaria Galassi ha avuto un flirt con Raoul Bova: scoop al GF!/ "Eravamo piccoli, siamo andati in montagna e…"

Tuttavia, l’attrice è solita condividere alcune foto delle sue bambine a cui dedica sempre tante parole d’amore. “Siete la mia poesia. Luna e Alma”, aveva scritto l’attrice a corredo di una dolce foto. “La famiglia prima di tutto”, ha scritto in un’altra occasione per poi definire le sue bambine la sua parte migliore.