Raoul Bova: “Mie figlie Alma e Luna sono gelose”/ “Mi controllano sempre il telefono”

Raoul Bova è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2022. L’attore ha sottolineato in prima battuta che “questo mestiere regala la possibilità di vivere tante vite. Il gossip? Se c’è curiosità su di te, è perché c’è qualcosa di te che alla gente piace. Il mio rapporto con la popolarità è cambiato negli anni e la si accetta sempre di più. Non è più un problema, sinceramente”.

Per quanto riguarda il suo “ruolo” di padre, Raoul Bova ha detto che le sue figlie Alma e Luna “sono più gelosette, mi chiedono sempre dove sono stato, con chi sono stato, controllano il mio telefono cellulare. È una loro dote innata”. Invece, con i figli più grandi (Alessandro e Francesco), “sto vivendo un legame bellissimo, da adulti. Incominciamo a parlare un po’ dei problemi, di quello che accade nel mondo, di cosa sarà del loro futuro. Questi discorsi si sono sviluppati in un momento poco felice, tra guerra e pandemia; io mi metto nei loro panni e cerco di dare loro serenità, di renderli protagonisti del loro futuro”.

RAOUL BOVA: “DEVO DIRE GRAZIE AI MIEI GENITORI”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Raoul Bova ha sottolineato quanto tenga alla famiglia, nonostante la separazione da Chiara Giordano: “Io ho avuto un padre che mi ha fatto sognare la famiglia. Io percepivo la cura, la forza nelle decisioni, anche da parte di mia mamma. Io sapevo che avevo le spalle coperte, che comunque c’era qualcuno che mi proteggeva. Devo dire grazie ai miei genitori, perché mi hanno sempre supportato. I veri genitori sono quelli che fanno diventare i figli protagonisti della loro vita”.

E, ancora: “Io sono sereno con tutto e con tutti. Certo, ci sono i momenti in cui ti puoi scontrare, però ho deciso di costruire, di non soffrire, di non litigare. Questo è tempo per costruire, per abbracciarsi, per aiutarsi. Le guerre bisogna aiutarle a smettere sin dalle piccole cose”.











