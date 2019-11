Raoul Bova, morta mamma Rosa/ Lutto per l’attore: “Voglio ricordarti così…”

Raoul Bova in lutto. L’attore romano ha perso la mamma. Una fotografia in bianco e nero, in cui entrambi sorridono felici, sopra ad una vespa, e un toccante messaggio: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”. Con queste parole Bova, ha voluto annunciare su Instagram il secondo doloroso lutto nella sua famiglia, quello della madre. Nel 2018 aveva già perso il padre, a cui era particolarmente legato, ricordandolo anche in una recente intervista a Verissimo. Al dolore di Raoul si è unita anche la compagna Rocio Munoz Morales che ha voluto condividere il suo dolore per la perdita della suocera sul suo account ufficiale. L’attrice spagnola ha postato lo scatto di un cielo azzurro con delle belle nuvole bianche, scrivendo: ‘Grazie per la tua forza, energia, carattere… Per essere stata un’anima rock’.

Raoul Bova in lutto: è morta mamma Rosa

Raoul Bova ha ricordato a Verissimo il padre Giuseppe, morto all’improvviso a gennaio del 2018. Quel lutto aveva costretto l’attore a interrompere il tour teatrale nel quale era impegnato, rinviando ogni impegno. È con la voce rotta dall’emozione che il romano parlava del suo papà, un uomo che gli ha insegnato tutto e al quale ha riservato anche un ultimo trionfo. È a lui, infatti che è stata dedicata l’impresa sportiva in cui Bova si è cimentato chiedendo aiuto a Filippo Magnini: “Con mio padre parlavo sempre di tornare a nuotare. Ci sono tanti ex nuotatori che fanno record e staffette e ci piaceva questa idea. Gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto e lui mi disse che sarebbe venuto a vedermi. Questa cosa è rimasta in sospeso, ma so che lui vedrà la mia gara e quindi voglio farla. Filippo Magnini ha accolto questa idea insieme a Rosolino e Brambilla. Spero di fare un bel tempo che dedicherò a lui”, aveva spiegato. Poi la conclusione: “Mio padre è volato in cielo pochi mesi fa. Prima di morire, era riuscito a trovare un equilibrio zen, viveva in campagna facendo l’orto, con le sue caprette. Viveva da solo e stava bene. Per me era un pilastro. Non parlarci più, anche se ci parlo ancora, mi ha fatto molto male. So che lui amava i suoi nipoti, Luna in particolare, e quindi mi vuole forte e sorridente. I contrasti con lui sono stati davvero pochi. Sono stati più i consigli che mi ha dato e le confessioni che gli ho fatto. Dava sempre un significato importante a ciò che viviamo. Spesso diamo importanza alle piccole cose”.

