Raoul Bova/ Ospite a Sanremo 2022: la storia con Rocio Munoz Moralez vacilla?

Raoul Bova è sicuramente tra gli ospiti più attesi del Festival di Sanremo 2022. Amato soprattutto dal pubblico femminile, icona sexy del cinema da diversi anni, l’attore romano, che ricordiamo in diversi suoi successi come ‘Palermo Milano – Solo andata’, ‘La finestra di fronte’, ‘I cavalieri che fecero l’impresa’ diretto da Pupi Avati, ‘Avenging Angelo – Vendicando Angelo (Avenging Angelo)’ al fianco di Sylvester Stallone o l’imminente nuovo ciclo dell’amata serie ‘Don Matteo’ che lo vedrà protagonista al fianco di Terence Hill nel ruolo di Don Massimo, nelle ultime ore è al centro di diverse interviste allarmate per la sua situazione sentimentale.

Quali guai risiedono nel cuore di Raoul Bova negli ultimi giorni? Ricordandolo come fidanzato storico dell’attrice Romina Mondello conosciuta sul set, Bova ha avuto una vita sentimentale decisamente agitata. Nel 2000 sposa la bella Chiara Giordano, di professione veterinaria dalla quale ha avuto due figli, Alessandro Leon nello stesso anno e Francesco l’anno successivo, ma nel 2013 la coppia ha deciso congiuntamente di camminare separatamente dal punto di vista sentimentale, rimanendo comunque in ottimi rapporti per il bene dei loro figli. Nello stesso anno nel cuore di Raoul Bova entra la bella attrice spagnola, conosciuta anch’essa sul set, specificamente durante le riprese del film ‘Immaturi, il viaggio’, Rocío Muñoz Morales, madrilena, con la quale l’attore si è legato profondamente, una storia intensa che oggi sembra vacillare, proprio alla vigilia della sua ospitata nello show canore più famoso d’Italia anche quest’anno condotto da Carlo Conti.

La storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz Moralez non è mai stata tranquilla, soprattutto non sono di certo stati clementi i giudizi della stampa rosa nei confronti di lei che l’ha sempre definita una sorta di arrampicatrice sociale, mettendosi assieme ad un uomo con diversi anni più di lei, divorziato e padre di due figli e, per quanto i giudizi non siano sempre motivo di crisi in una coppia, l’atmosfera generatasi attorno ai due in questi anni di relazione non ha di certo aiutato la tranquillità soprattutto di Raol Bova. Per questi motivi sembrerebbe che nella coppia si sia insediata una sorta di prevenzione reciproca, una forte necessità della bella attrice iberica di dover dimostrare a tutti di valere la sua fama non solo perché ‘compagna di Raoul Bova’ e la conduzione del programma ‘Le iene’ le è servita per generare nel pubblico la stima che Rocío Muñoz cercava senza necessità d’intervento e protezione mediatica di Raoul Bova. Non è facile per una coppia al centro delle cronache rosa poter vivere un amore tranquillo, la celebrità ha un prezzo e i due forse l’hanno pagato oltremodo. Oggi l’aria all’interno della loro casa romana sembrerebbe tornata profumata di gigli e rose e la crisi dovrebbe essere scongiurata. Speriamo che la presenza di Bova al Festival non sia solo celebrativa, ma anche la possibilità per l’attore di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e parlare con orgoglio della sua amata spagnola.

