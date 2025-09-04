Raoul Bova parla per la prima volta dello scandalo audio Corona-Ceretti e separazione con Rocio Munoz Morales: dove e quando torna in tv

Da quando Fabrizio Corona ha fatto scoppiare lo scandalo diffondendo gli audio privati tra Raoul Bova e la sua presunta amante Martina Ceretti, l’attore romano ha scelto la via del silenzio assoluto arrivando persino a dare forfait ad una serata a cui dovrebbe dovuto partecipare come ospite per ritirate un premio in un piccolo borgo nella provincia di Fermo, Francavilla d’Este, per la 25esima edizione dell’Orgoglio Marchigiano. Ed anche sui social ha mantenuto un basso profilo evitando di condividere post e foto. Adesso però Raoul Bova è pronto a rompere il silenzio.

Il sempre attento ed informato Giuseppe Candela di Dagospia, infatti, ha lanciato un’interessante scoop sull’attore romano. Pare infatti che dopo essere stato travolto dallo scandalo Corona-Ceretti e nel bel mezzo di una burrascosa separazione con Rocio Munoz Morales per l’affido delle figlie Luna ed Alma Raoul Bova è pronto a rompere il silenzio e tornare in tv, riapparire in pubblico e rivelare la sua verità. Scendendo nel dettaglio, infatti, sarà tra i primi ospiti di Silvia Toffanin nel suo storico talk del pomeriggio Verissimo.



Raoul Bova ospite a Verissimo dopo la brusca separazione con Rocio Munoz Morales: colpaccio di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin tornerà in onda con il suo Verissimo a partire da sabato 13 settembre con il consueto doppio appuntamento settimanale anche la domenica 14 settembre 2025 e stando alle anticipazioni di Giuseppe Candela su Dagospia non sembrano esserci dubbi sul fatto che tornerà in grande stile con un vero e proprio colpaccio: tra i primi ospiti ci sarà Raoul Bova al centro dell’attenzione mediatica da mesi e nel pieno di uno scandalo che dopo settimane di silenzio è pronto a raccontarsi. E del resto l’attore nei prossimi giorni sarà tra i protagonisti della fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma! e proprio questo è il motivo della sua ospitata, promuovere la fiction, tuttavia Silvia Toffanin approfitterà della situazione per chiedergli del suo privato e dargli il diritto della replica.