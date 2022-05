Raoul Bova: “Più che un gallo mi sento una gallina”/ “La solitudine? Cerco…”

Raoul Bova si racconta a “Ti sento”

Ti sento, il programma di Pierluigi Diaco, torna in onda oggi, martedì 3 maggio, in seconda serata su Raidue, con un nuovo ospite. Dopo aver raccolto le dichiarazioni di Drusilla Foer prima e di Arisa poi, questa sera, attraverso delle canzoni e un viaggio nei ricordi, Pierluigi Diaco incontrerà Raoul Bova. Tra gli attori più amati dal pubblico, dopo una miriade di successi, Bova ha deciso di tuffarsi in un’impresa titanica accettando il ruolo di Don Massimo, il nuovo sacerdote di Spoleto a cui è affidato il compito di guidare la comunità religiosa della città dopo l’uscita di scena di Don Matteo, interpretato sin dalla prima puntata della prima stagione da Terence Hill.

Un’eredità importante quella che ha raccolto Raoul Bova che, tuttavia, ha già portato a casa i primi, importanti riconoscimenti. Tuttavia, ai microfoni di Pierluigi Diaco, l’attore parlerà principalmente della propria vita lasciandosi andare a dichiarazioni inedite.

Raoul Bova e il rapporto con la solitudine

Come riporta il Corriere della sera in un video che anticipa quello che accadrà nella nuova puntata di “Ti sento”, Raoul Bova, dopo aver ascoltato il canto di un gallo, parlando della propria personalità, dice: «Più che un gallo mi sento una gallina». Poi si concentra sul suo rapporto con la solitudine. “Al netto della famiglia appari solo. E’ come se fossi orgoglioso della solitudine”, nota Diaco.

“Non l’avevo mai notata questa cosa“, osserva l’attore che, dopo una breve riflessione. “E’ come se ci fosse uno spazio di libertà individuale”, dice ancora Diaco. “Penso, rifletto e lo cerco questo momento di solitudine. Non mi spaventa, mi accarezza, mi culla”, conclude. Cliccate qui per vedere il video.

