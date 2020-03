RAOUL BOVA, POLEMICA SU CORONAVIRUS IN ITALIA/ “Emergenza gestita da competenti?”

Hanno scatenato una feroce polemica sui social le parole di Raoul Bova sull’emergenza coronavirus in Italia. Tutto ha avuto inizio da un video postato su Instagram dall’attore, intento a giocare con le sue bambine nel lettone di casa. Uno spaccato di vita quotidiana comune a tanti genitori in questo particolare periodo storico, con mamme e papà chiamati a rendere meno amara la realtà ai propri figli, magari trasformando questo momento di “reclusione forzata” in un unico grandissimo gioco. Così sta facendo Raoul Bova, ben consapevole però della drammaticità del momento: “Tanto sforzo per fare ridere i bambini, con la morte nel cuore. Pensando alle persone decedute a quelle che non sono messe in condizioni di Lavorare in sicurezza. Grazie a tutti gli eroi di questa emergenza.Medici , paramedici, volontari”. Fin qui un messaggio “conciliante”, poi la polemica…

RAOUL BOVA, POLEMICA SU CORONAVIRUS IN ITALIA: LE SUE PAROLE

Raoul Bova ha voluto dire la sua sull’emergenza coronavirus in Italia, e in particolare sulla sua gestione, ponendo una serie di interrogativi che alla luce difficoltà (comprensibilissime, ndr) riscontrate dagli organi preposti non possono non essere letti in una chiave polemica. Raoul ha infatti commentato: “Ma anche una riflessione me la vorrei concedere, l’emergenza è gestita da persone competenti? Perché siamo arrivati fino a questo punto? Dove sono i respiratori per la gente che sta morendo??? Le mascherine ???? Che Dio ci protegga”. Riflessioni, quelle dell’attore, che com’era inevitabile hanno dato il via ad una forte reazione da parte dei followers. Da un lato i seguaci dell’attore accomunati dalle sue perplessità, dall’altra coloro i quali hanno preso di mira Raoul Bova e approvato in toto la condotta di governo, Protezione Civile e comitato scientifico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA