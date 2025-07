Raoul Bova, attraverso i propri legali, si rivolge al Garante della privacy per fermare gli audio con Martina Ceretti.

Raoul Bova sta provando a fermare la diffusione dei suoi audio con Martina Ceretti e per farlo avrebbe chiesto ai propri legali di rivolgersi al Garante della Privacy. stando a quanto fa sapere Il Messaggero, i legali dell’attore dovrebbero depositare un reclamo affinché venga bloccata la diffusione. Bova, sempre stando a quanto scrive Il Messaggero, chiederebbe anche di sanzionare per violazione della privacy chi contribuisce a rendere “virale” ancora di più il contenuto degli audio.

L‘audio tra Raoul Bova e Martina Ceretti è stato pubblicato per la prima volta da Fabrizio Corona durante l’ultima puntata del suo programma Falsissimo, su Youtube. Dopo la diffusione della puntata, l’audio è diventato immediatamente virale sui social con tantissimi profili che hanno condiviso il contenuto stesso.

Raoul Bova dopo l’addio a Rocio Munoz Morales

Nessuna dichiarazione diretta da parte di Raoul Bova che sta affidando la gestione della situazione ai suoi legali. Lontano dai riflettori, come scrive il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola, Bova sta sta dedicando ai figli, il suo porto sicuro. Dopo essersi concesso qualche giorno al mare a Terracina insieme ad Alma e Luna, le figlie nate dalla storia con Rocio Munos Morales, ha anche trascorso del tempo con Alessandro, nato dal matrimonio con Chiara Giordano da cui ha avuto anche il figlio Francesco.

L’attore, dunque, si è rifugiato nella propria famiglia provando a proteggere la propria vita privata soprattutto per il bene delle sue bambina che, ad oggi, si dividono tra papà e mamma Rocio.

