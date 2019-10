Raoul Bova rivede l’ex Chiara Giordano/ Baci e tenerezze: Rocio Munoz Morales gelosa!

Gelosie in corso tra Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz Morales? Secondo il gossip del momento sarebbe proprio così e la “colpa” sarebbe della ex moglie dell’affascinante attore, Chiara Giordano. Tra i due ci sarebbe stato di recente un riavvicinamento, come documentato anche dal settimanale Nuovo, ma il motivo sarebbe legato essenzialmente al diciottesimo compleanno del loro secondogenito, Francesco, che in occasione del compimento della maggiore età ha festeggiato con un party esclusivo, al quale ovviamente non poteva mancare la presenza del padre. Grande assente, invece, proprio la compagna spagnola alla quale Raoul è legato da sei anni e dalla quale ha avuto due figlie, Luna e Alma. Secondo voci di corridoio raccolte dal medesimo settimanale, la bella Rocio non sarebbe mai entrata in sintonia con la famiglia dell’attore e che quest’ultimo abbia voluto sfidare la sua grande gelosia pur di non partecipare al party del figlio. E così il protagonista di tante fiction di successo ha incontrato nuovamente la ex moglie con la quale non sono mancati sorrisi e teneri baci anche in presenza del festeggiato e del primogenito Alessandro Leon.

RAOUL BOVA RIVEDE L’EX CHIARA GIORDANO: ESPLODE LA GELOSIA DI ROCIO!

Un avvicinamento legato ai figli in comune o un ritorno di fiamma? Quello tra Raoul Bova e Chiara Giordano è sicuramente un affetto sincero anche alla luce del loro passato importante. Proprio la concorrente di Amici Celebrities, che non ha mai nascosto il dolore provocato dalla fine del suo matrimonio, ha commentato: “Siamo genitori che crescono due figli. Ogni tanto lui mi chiede consigli sul lavoro: siamo sereni”. La separazione tra loro arrivò nel 2013 con una separazione che ebbe degli effetti negativi sull’intera famiglia e con un lungo strascico polemico. Se però nei primi tempi tra i due ex coniugi sembrava essere sceso il gelo, adesso la situazione è decisamente migliorata. L’attore è riuscito a mantenere con i due maschi di casa un ottimo rapporto padre-figli e anche con la sua ex Chiara il rapporto sembra essersi ristabilito. Parlando della sua ex, proprio Raoul Bova ha dichiarato: “E’ stata la donna con cui ho fatto i miei figli, ha grande intelligenza e sensibilità ed è una madre perfetta”. Quindi ha proseguito: “Ci sarà sempre un legame che non si può sciogliere: l’essere genitori”. Un concetto che Rocio dovrebbe comprendere ma che, secondo il gossip del momento, farebbe invece fatica, accecata dalla gelosia. Una gelosia forse dettata anche dagli ultimi scatti paparazzati da Nuovo in cui Raoul Bova è immortalato mentre bacia teneramente sulla guancia la ex moglie in occasione del compleanno del figlio. “Non c’è mai stata guerra con Chiara che stimo con donna e madre”, ha commentato l’attore.

