Raoul Bova diventa nonno, scherzo Le Iene/ Video: il figlio Francesco e la pornostar Priscilla Salerno…

Questa sera, martedì 23 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Le Iene”. Il primo scherzo della serata è ai danni di Raoul Bova: Francesco, figlio dell’attore, farà credere al padre di aver avuto un figlio dalla pornostar Priscilla Salerno. Durante un pranzo in un ristorante nel centro di Roma il figlio neomaggiorenne – complice degli autori della trasmissione e della Iena Nic Bello – racconterà al padre di essersi innamorato di una donna molto più grande di lui, che lavora in un night, e di volerla sposare. Poco dopo Francesco confesserà a Raoul Bova di essere il padre di Brian, il bambino che la “futura nuora” ha da poco dato alla luce. Nel video anticipazione dello scherzo, pubblicato su Instagram da Le Iene, si vede l’attore alla prese con il presunto nipote che non smette di piangere.

Raoul Bova sarà dunque vittima de Le Iene. Nello scherzo orchestrato dalla iena Nic Bello con la complicità del figlio Francesco, nato nel 2001 dal matrimonio con Chiara Giordano, l’attore penserà di essere diventato nonno. Nel breve video di anticipazione, Bova fa fatica a nascondere il suo disappunto quando il giovane figlio gli confida di essersi innamorato di una donna più grande di lui di dieci anni. Inoltre Priscilla Salerno finge di voler rubare alcuni oggetti dal ristorante. Bova non riuscirà a trattenersi e a dire qualche parolaccia al figlio, che a soli 20 anni si è è ritrovato con un bambino di un mese. Sui social i fan dell’attore hanno apprezzato il lato paterno di Bova, che a quasi 50 anni sarebbe un bellissimo nonno: “Che carino dai a tenere questo piccolino tra le braccia“.

