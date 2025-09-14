Raoul Bova, paura e minacce: “Rovinerò il tuo matrimonio”. La confessione choc a Verissimo sugli audio rubati.

Raoul Bova, ospite a Verissimo oggi 14 settembre 2025, si sfoga con Silvia Toffanin su quello che è successo relativamente al caso di Martina Ceretti per via degli audio rubati. L’attore spiega di aver ricevuto tentativi di estorsioni di soldi e di aver seguito l’intelligenza di non accettare mai minacce. Spiega di credere molto nella giustizia e per questo, dopo lo scoppio del caso, si è affidato molto alla Polizia Postale, anche se vorrebbe che in queste occasioni ci fosse intervento più immediato: “Chi tenta di estorcerti qualcosa non lo farà solo una volta, diventa un incubo. Non cadete in questa cosa perchè è l’inizio della fine“.

Raoul Bova racconta a Verissimo di essersi comportato nel migliore dei modi e di andare in giro a testa alta: “Io vado in giro a testa alta, chi mi conosce sa chi sono“. Dopo il tentativo di estorsione ha chiamato subito la Polizia Postale nonostante lo minacciassero che avrebbe perso subito il lavoro: “Rovinerò la tua vita matrimoniale“, diceva l’estorsore, “Altro che Don Matteo, non farai mai più niente“. In quei momenti, Raoul Bova non riusciva a credere che quello che gli stava succedendo fosse realtà.

Raoul Bova parla del rapporto con Rocio Munoz Morales: “La gente parla ma non sa le cose“

“Si può ferire una persona in nome di un like“, continua Raoul Bova a Silvia Toffanin, dicendo di aver sentito di vivere una violenza: “Mi ha toccato tanto”. L’attore spiega che oggi è scandaloso che una persona si svegli la mattina e decida di rovinarti la carriera. Non se la sente poi di parlare di quanto successo con l’ex compagna Rocio Munoz Morales: “Non voglio dare il bollettino di quello che succeda nella mia vita privata“, dice, ribadendo di voler mantenere un po’ di privacy. “Tradimento?“, continua, “La gente parla quando non sa le cose, la cosa più grave è che le persone non si rendono conto che io ho quattro figli“.

“Anche le mie bambine vedono e leggono cose non vere del proprio genitore“, spiega, augurandosi che anche con Rocio si possa avere un rapporto sano nonostante non stiano ormai più insieme, un rapporto che ormai ha anche con l’ex moglie Chiara Giordano: i due si vedono e si sentono spesso senza rancori o rimorsi per quello che è successo.