Raoul Bova/ “Sono sempre stato un sognatore”

Raoul Bova è tra gli ospiti della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show trasmesso sabato 17 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. Una vetrina importante per l’attore pronto a tornare su Canale 5 con la nuova fiction “Buongiorno mamma” dopo il terribile scherzo de Le Iene che gli hanno fatto credere che sarebbe diventato nonno. Uno scherzo che ha fatto divertire tantissimo i telespettatori e di meno l’attore che a distanza di settimane dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha detto “l’idea di diventare nonno non mi spaventava, in realtà. Mi preoccupava solo che mio figlio potesse essersi trovato in una situazione strana. E poi quel bambino era così bello: non chiedeva il biberon, gli davo il ciuccio e si calmava… sembrava un bambolotto! Ho detto: lo tengo io, tanto con un figlio in più o in meno… a casa c’entriamo! Ho chiamato l’avvocato e lui: “Ma dove lo porti! Fermati non lo puoi prendere… è sequestro di minore!””.

Raoul Bova: “Ho quattro figli in età diverse”

Del resto Raoul Bova è papà di quattro figli e non nasconde che la paternità è una delle cose più belle della vita. “Ho quattro figli in età diverse: ognuno con le sue esigenze e le sue difficoltà – ha dichiarato l’attore che ha quattro figli: Alessandro Leon di 21 anni, Francesco 19, Luna 5, Alma 2. Il ruolo del padre è importantissimo e lo sa bene Raoul che parlando proprio dei figli ha precisato: “i più piccoli magari non riescono a salire sullo scivolo e i più grandi hanno un futuro incerto davanti e devi infondere loro fiducia e sicurezza. L’educazione che cerco di dare è quella che ho ricevuto. Non credo nella punizione ma nella autocorrezione: i genitori ci sono, sono attenti, ma se uno sbaglia deve correggersi da solo. Impongo poche regole, ma non vanno trasgredite”. Parlando di educazione, l’attore ha trasmesso ai suoi figli dei principi e valori importantissimi come la sincerità, l’onestà, il rispetto per se stessi e per gli altri.

Non solo papà, Raoul Bova è infatti uno degli attori italiani più amati e conosciuti al mondo. “Sono sempre stato un sognatore: ho sempre pensato che se nella vita vivi con amore, prima o poi la vita ti sorprende. E la mia sorpresa è stata il cinema ” ha dichiarato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni che giovanissimo, a soli 25 anni, si è ritrovato a girare il suo quarto film sognando l’America. Un sogno realizzato visto che ha lavorato con star del calibro di Sylvester Stallone: “nella vita quando vuoi tanto qualcosa e ci metti l’anima per ottenerla, senza venderla beninteso, in un modo o nell’altro accade. Poi però l’anima deve sentirsi bene in quella situazione e invece la mia non si sentiva a suo agio in quell’ambiente. La verità è che che mi ero reso conto di non essere così felice come pensavo”.

