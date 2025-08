Raoul Bova, la crisi con Rocio Muñoz Morales dopo le chat dello scandalo e il mistero del telefono rubato: la bomba di Gabriele Parpiglia

La crisi tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales continua ad alimentare e arricchire le pagine di cronaca rosa e di gossip. Le “chat dello scandalo” che hanno messo in cattiva luce il celebre attore sono ormai argomento battuto e ribattuto tra gli appassionati, con Raoul Bova sempre più nel mirino degli utenti e dei fan. E’ alquanto curioso, tuttavia, il retroscena che Gabriele Parpiglia ha riferito nella sulla sua newsletter Substack, dove ha sostenuto di essere sicuro che i rapporti tra Bova e la compagna siano incrinati da mesi. Non solo: Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales negli ultimi sette mesi si sarebbero visti solo ed esclusivamente per la gestione delle figlie.

Rocio Munoz Morales, prime parole dopo rottura con Raoul Bova: "Felice con le mie figlie"/ Stoccate all'ex

Uno scenario che era già stato ipotizzato nell’ultimo periodo, ma che la coppia non ha mai confermato. Quindi eccoci alle famose chat pubblicate da Fabrizio Corona, ma anche al freschissimo retroscena rivelato da Gabriele Parpiglia.

Raoul Bova, la crisi con Rocio Muñoz Morales e il retroscena sul cellulare rubato

Secondo quanto risulta a Gabriele Parpiglia, infatti, Raoul Bova avrebbe subito il furto del suo cellulare qualche mese fa in modalità alquanto sospette. “Chi ha rubato il telefono di Raoul? Il telefono contenente la sua vita, i suoi audio, i suoi segreti (…)”, si chiede Gabriele nel suo articolo, arrivando a tratte conclusioni amare. “Rileggendo le parole del Corriere iniziamo a pensare che siano stati rubati anche altri frammenti di vita che verranno raccontati… A questo punto tutto può essere…”, spiega l’esperto di gossip.

Rocio Munoz Morales tradita più volte da Raoul Bova?/ Rumor choc: “Martina Ceretti non è caso isolato”

Sempre secondo Parpiglia, gli attacchi ricevuti da Raoul Bova sarebbero esagerati e sembra prendersela coi colleghi del Corriere della Sera, che prenderebbero le parti di Rocio mettendo in cattiva luce l’attore. “Raoul le avrebbe mancato di rispetto in precedenti occasioni…”, si legge infatti nell’articolo a cui fa riferimento Parpiglia. Dove sta la verità? Forse nel mezzo, come spesso accade.