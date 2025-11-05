Nessun ritorno di fiamma per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ma l'attore torna a casa per un'occasione speciale e ad attenderlo ci sono le figlie.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono riusciti a regalare un compleanno sereno e pieno d’amore alla figlia Alma, la secondogenita che ha compiuto 7 anni e che ha festeggiato in due momenti diversi con mamma Rocio, la sorellina Luna, la nonna materna e qualche amica e, successivamente, con papà Raoul Bova arrivato a Roma da Torino dove l’1 e il 2 novembre è andato in scena Il nuotatore di Auschwitz. L’attore è arrivato nella capitale con un volo e ha raggiunto quella che, fino a qualche mese fa era la sua casa con Rocio Munoz Morales in taxi.

Grande Fratello, Jonas sempre più vicino ad Anita: "Ho tanto da imparare da lei"/ "La stimo tanto"

Ad attenderlo, sotto casa, ancora in pigiama c’erano proprio le figlie Luna e Alma che sono corse tra le sue braccia inondando di baci, abbracci e tanto amore il padre. Esattamente come si erano promessi, Bova e Rocio Munoz Morales, nonostante la fine della relazione, stanno cercando di dare serenità alle loro bambine.

Chi condurrà l'Isola dei famosi 2026? Svelato il nome della conduttrice/ Quando inizia la nuova edizione

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: due strade separate

Dopo dieci anni insieme, dopo aver condiviso la vita privata e il set, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono detti addio. Una separazione difficile e dolorosa per entrambi che, oggi, stanno ritrovando un po’ di serenità per le loro bambini a cui non fanno mai mancare la loro presenza e il loro amore.

Per la piccola Alma, dunque, il settimo compleanno è stato davvero speciale per la festa che le ha regalato mamma Rocio, per la sorpresa di papà Raoul e per la bellissima dedica che l’attrice le ha fatto sui social. “Sette anni di te piccola Alma… auguri polpetta mia. Sette anni pieni dei tuoi sorrisi contagiosi, dei tuoi “mamma guarda!” ogni 10 secondi, e di una magia pura che solo tu sai creare in ogni piccola o grande cosa che fai. Sei la mia metà rock! Sono pazza di te e del tuo modo unico di amarmi. Per sempre noi…”.

Grande Fratello, Giulio Carotenuto: "Jonas e Anita? Io vedevo un interesse con Giulia"/ "Con Rasha poi..."