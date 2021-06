Raoul Bova, Ultima gara/ Da Buongiorno Mamma a Don Matteo 13 (con polemica)

Raoul Bova è l’attore del momento. Non solo sarà questa sera il protagonista, e anche il regista, di Ultima Gara, mettendo insieme i grandi campioni del nuoto e la sua passione per questo sport, ma anche perché è reduce dal successo di Buongiorno Mamma. La fiction di Canale5 che ci ha tenuto compagnia per sei settimane, si è conclusa qualche giorno fa segnando un ritrovato successo per l’attore che in quest’ultimo anno, come tutti i colleghi, è rimasto un po’ in disparte in attesa della ripartenza. Lui è ripartito nel modo migliore, con ottimi ascolti con la sua fiction di Canale5 e poi una notizia che lo ha portato su tutti i siti più importanti, anche quelli poco legati al settore, ma di cosa stiamo parlando? Nei giorni scorsi è uscita la notizia che Raoul Bova sarebbe stato il nuovo volto di Don Matteo addirittura prendendo il posto di Terence Hill.

Rocío Muñoz Morales, compagna Raoul Bova/ "Crisi? Sono molto fiera di lui!"

Raoul Bova, mente e braccio di Ultima Gara, presto sul set di Don Matteo 13

Non c’è bisogno di dire che le polemiche lo hanno completamente travolto fino a quando non è stato spiegato che in realtà Raoul Bova sarà presto sul set di Don Matteo 13 ma solo come guest star e non certo per prendere il posto da protagonista, almeno per ora. In molti sono convinti che proprio lui presto potrebbe entrare come in una sorta di staffetta dopo aver fatto affezionare i fan ma, fino a quel punto, Bova ha spiegato che sarà sul set per un vero e proprio omaggio a Terence Hill. Intanto, nella sua vita privata, continua ad esserci la sua amata Rocío Muñoz Morales che, dopo le voci di una possibile crisi, sembra andare d’amore e d’accordo con il suo compagno.

LEGGI ANCHE:

Raoul Bova, passato da nuotatore/ "Pesavo 110 chili, il nuoto mi ha salvato"BUONGIORNO MAMMA/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Maurizia è viva!

© RIPRODUZIONE RISERVATA