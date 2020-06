Raoul Bove, fidanzato Enrica Musto/ Foto, un sostegno costante a Tu si que vales

Pubblicità

Raoul Bove è l’amore della vita di Enrica Musto, uno dei suoi fan più accesi. Il ragazzo è riuscito a sostenerla durante l’esperienza di Tu sì que vales, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Nel dietro le quinte, Raoul ha tifato infatti per la fidanzata e l’ha spronata in ogni step del talent show, andando persino conto il timore della cantante lirica di non essere all’altezza delle aspettative. “Vorrei solo che sapessi quanto è bello vederti”, scrive lui su Instagram. Il post risale allo scorso 10 aprile, ma è sufficiente per comprendere quanto i due si amino alla follia. Clicca qui per guardare la foto di Raoul Bove ed Enrica Musto. Non è così frequente riuscire a vederli insieme nelle foto pubblicate sul profilo di entrambi. Enrica infatti ha condiviso una foto con il fidanzato solo lo scorso marzo, poi niente di più. Forse il motivo è da ricercare nella poca attenzione di entrambi nei confronti delle piattaforme online: possiamo dare per scontato che i due vivono intense emozioni e sensazioni al di fuori della vita sui social.

Raoul Bove, fidanzato Enrica Musto: insieme dal 2013 e…

Raoul Bove ha la stessa età della fidanzata Enrica Musto ed entrambi sono originari di Avellino, dove vivono ancora adesso. Da quanto ne sappiamo, i due stanno insieme dal 2013 e continuano a coltivare la loro splendida storia d’amore. Forse il nome di lui ricorderà fin troppo quello del noto attore Raoul Bova, ma non bisogna confonderli. Soprattutto perchè dal punto di vista dell’aspetto fisico sono del tutto opposti. Bove è scuro di capelli, ben tarchiato, sguardo profondo e amante del pizzetto. Occhi brillanti e scuri, proprio come la sua dolce metà. Raoul rappresenta la roccia di Enrica, quello scoglio solido su cui aggrapparsi e anche da cui prendere lo slancio necessario per spiccare il volo. Le dona sicurezza, la sostiene nella carriera. “E’ una giovane promessa della lirica ma lei non ci crede abbastanza”, ha detto dopo tutto Belen Rodriguez nel presentare la cantante, “il fidanzato e la madre fanno il possibile per incoraggiarla”.

Foto, “Vorrei solo che tu sapessi quanto è bello vederti”

Visualizza questo post su Instagram I wish you only knew how good it is to see you… #seeyou Un post condiviso da Raoul Bove (@raoulbove) in data: 10 Apr 2020 alle ore 12:22 PDT





